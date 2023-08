Podivná smrt trenérky Diany (†39) v Chorvatsku: Záchranáři popsali dramatický zásah!

Na chorvatském ostrově Korčula trávila Diana se svým přítelem Jaroslavem dovolenou od konce července. Devětatřicetiletá žena pracovala jako ekonomická ředitelka vydavatelství, ovšem kromě toho vedla skupinové tréninky a lekce jógy pro firmu Fishaker. Nedávno našla další vášeň, kterou byl freediving. Lásku pro potápění na jeden nádech sdílela právě se svým partnerem, s nímž se seznámila zhruba před rokem a půl. „Když někomu věříte a máte v něm oporu a podporu, tak najednou máte pocit, že zvládnete všechno, přestanete se bát,“ uvedla maminka dospělé dcery o svém novém příteli.

Ponor do hloubky 30 metrů

Na svůj účet na instagram publikovala snímky z dovolené, kde se prý zvládla potopit až do hloubky 30 metrů. „Byl to nádherný pocit. Pro mě je freediving jóga pod vodou. Co mě naučila jóga? Být v totálním klidu. V tom klidu plavu dolů a se stejným klidem plavu zpět na hladinu.“

Dovolená v oblíbeném turistickém ráji ale dopadla tragicky. Podle informací slovenského deníku Nový Čas měl Jaroslav najít Dianino bezvládné tělo plavat na hladině. „Dne 9. srpna v odpoledních hodinách kolem 14.30 hodin v obci Blato na ostrově Korčula, 100 metrů od pobřeží, při šnorchlování se skupinou potápěčů a instruktorů potápění bylo zjištěno, že na hladině plave devětatřicetiletá občanka ze SR,“ uvedl pro chorvatský server Morski.hr policista Andrijan Biskup.

Oživovali ji 43 minut

Na místo vyrazili záchranáři, kteří po výše zmíněný slovenský deník popsali, co se na místě odehrálo. „Našli ji plavat hlavou směrem k mořskému dnu. Následně byla okamžitě naložená do motorového člunu, který její tělo převezl do zálivu. Záchranná zdravotní služba z naší základny v Blatu na ostrově Korčula dorazila k pacientce do zátoky Prižba do 14 minut,“ uvedli záchranáři s tím, že žena byla v bezvědomí a nejevila známky života. „Resuscitace naším týmům trvala 43 minut,“ dodali. V případu byla nařízena pitva, jejíž výsledky jsou již údajně známé, nicméně rodina se je rozhodla nezveřejňovat. Podle deníku Nový Čas však příbuzní trvají na tom, že se Diana neutopila.