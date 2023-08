Stalker měl brutálně zavraždit Andreu (†39) mačetou: Ján se ve vazbě pokusil zabít!

Vražda se odehrála 29. června letošního roku v Dubnici nad Váhom na Slovensku. Ján (36) už několik let pronásledoval svou oběť Andreu (†39). Myslel si, že ho matka dvou dětí miluje, a nedokázal přijmout opak. Po dlouhodobém obtěžováním měl na ženu zaútočit.

Podle kriminalistů se měl na čin pečlivě připravit, na své kolo si přivázal mačetu a počkal si, až Andrea pojede do práce. Věděl kudy a v kolik přesně na bicyklu vyráží, protože z jejího sledování věděl o jejím harmonogramu. Když se na cyklostezce potkali, proběhla mezi nimi hádka. Pak došlo k útoku mačetou.

Vyšetřovatelé uvedli, že Andreu napadl 34centimetrovou mačetou, načež se žena dala okamžitě na útěk do nedalekého lesíku. Ján ji ale brzy na to dostihl a shodil ze srázu. Následně ji minimálně desetkrát udeřil mačetou do hlavy. Podrobně jsme útok popsali v tomto článku.

Pokus o sebevraždu

Policie Jána zadržela hned na místě, kde se pokoušel zamaskovat stopy. Ve vyšetřovací vazbě se podle serveru aktuality.sk pokusil před několika týdny o sebevraždu. Přímo v cele se pokusil oběsit, činu si však všimli dozorci a rychle zasáhli.

Nakonec byl převezen do nemocnice pro obviněné a odsouzené v Trenčíně. Mluvčí vězeňské a justiční stráže Monika Kacvinská případ nemohla jakkoliv komentovat. Jánovi v případě prokázání viny hrozí výjimečný trest. Už v minulosti byl obviněn z pronásledování Andrey, tehdy soud trestní stíhání zastavil a z vazby ho přesunuli na psychiatrii, odkud byl v únoru letošního roku propuštěn.