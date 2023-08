Náhlá smrt oblíbené trenérky Diany v Chorvatsku: Utopila se při potápění?

Fitness influencerka Diana Hô Chí odjela na dovolenou do Chorvatska, kde se oddávala freedivingu. O několik dní později známí a příbuzní na sociálních sítích oznámili tragickou smrt Diany. Příčina úmrtí je zatím nejasná, avšak existuje tvrzení, že trenérka zemřela při tom, co nejvíce milovala.

Diana Hô Chí, které se také přezdívalo Di, byla kondiční trenérka, instruktorka jógy a fitness influencerka. Pracovala pro firmu Fitshaker, kde vedla skupinové tréninky a lekce jógy. V běžném životě byla ekonomická ředitelka vydavatelství a maminka dospělé dcery.

Nedávno nalezla další vášeň - freediving. Na svém instagramovém profilu sdílela fotky z dovolené v Chorvatsku, kde se prý potápěla až do hloubky třiceti metrů. „Byl to nádherný pocit. Pro mě je freediving jóga pod vodou. Co mě naučila jóga? Být v totálním klidu. V tom klidu plavu dolů a se stejným klidem plavu zpět na hladinu.“

O dva dny později, ve středu ve večerních hodinách, se bohužel na internetu objevilo oznámení o úmrtí Di. Příčina smrti je zatím nejasná, avšak deník Plus JEDEN DEŇ oznámil, že může existovat určitá souvislost s freedivingem.

„Těžko se nám hledají slova a hlava to odmítá přijmout. Sbohem, naše Dianko. Děkujeme, že jsi byla naší součástí. Děkujeme, že jsi udělala svět lepší pro mnoho žen. Ať už jsi teď kdekoliv, pořádně to tam roztoč,“ napsal Fitshaker.

K tragické smrti se na sociálních sítích také vyjádřila Dianina sestra, Lucia Hô Chí: „Sestro, přeji ti pokoj. Takový, jaký jsi zažívala v hloubkách moře. Přeji ti štěstí, které jsi našla u milovaného muže. Přeji ti odvahu, aby jsi zvládla cestu, která tě čeká. Aspoň jednou po ní neběž, ale zpomal a kráčej pomalu. Přeji úlevu tvojí hlavě, srdci i duši. Přeji ti konec, kterým začne něco nového. Nebyla jsi tvrdá, jen velmi zraněná. Nadechni se, sestro. Už můžeš.“

„Moje drahá Dido, odešel s tebou kus mého srdce, ve kterém jsi zanechala nesmazatelnou stopu. Byla jsi nejen skvělou kamarádkou a sousedkou z jiného paneláku, ale i mojí múzou. Děkuji Ti za naše přátelství, které vydrželo od dětství až dodnes. Odpočívej v pokoji, drahá Di,“ sdílel na instagramu dojemná slova módní návrhář a fotograf Lukáš Kimlička.