Domina Lilli před 26 lety záhadně zmizela: V Kladně se měla setkat s obchodním partnerem

Už 26 let pohřešuje rodina a policisté ze dvou zemí Němku Lilli Clausenovou. Ta měla v září roku 1997 namířeno do Kladno z německého Hamburku. V Česku měla mít schůzku se svým obchodním partnerem. O dva dny později už ale nebyla k sehnání a slehla se po ní zem.

Lilli Brigitta Clausenová se narodila 29. září 1950 v Hamburku. Tam se až do 21. září 1997 živila jako domina, osudného dne ale odjela z Německa do České republiky. Konkrétně měla podle kriminalistů zamířeno do Kladna u Prahy.

„Plánovala odjet z Hamburku do České republiky a v Kladně se měla setkat se svým obchodním partnerem,“ popsali policisté v policejním kalendáři, který připomíná nevyřešené a záhadné případy.

Tehdy 46letá žena měla v plánu se usadit v Praze, kde si chtěla otevřít nevěstinec. „Naposledy byla v kontaktu se svojí dcerou dne 23. září 1997 a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu,“ uvedli kriminalisté. Je to už téměř 26 let od doby, co byla viděna naposledy živá.

Podle zjištění Blesku byla 17. března 1997 zapsána jako společnice s osmdesátitisícovým vkladem v jedné pražské společnosti. Z té byla až v roce 2004 vymazána, za tu dobu se firma několikrát přejmenovala a před pár lety zanikla.

Záhadný případ

Pokud by byla Lilli Brigitta Clausenová zavražděna, šlo by pravděpodobně o promlčenou vraždu. I přesto ale kriminalisté neztrácejí nadějí a v letošním policejním kalendáři se k prakticky neznámému případu vrátili. Kalendáře totiž visí ve všech věznicích, vyšetřovatelé tak sázejí i na to, že někdo z odsouzených bude k případu něco vědět. Stejně tak může pomoci i veřejnost, která se může obrátit na linku 158.