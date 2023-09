Tragédie na dovolené v Bulharsku: Vladimíra (†69) našel syn mrtvého ve zvratkách! Podle lékařů měl jen zácpu

Měla to být odpočinková rodinná dovolená. Namísto klidných chvil u moře ale zažila rodina Jan Tišera neskutečný šok. Jen krátce poté, co příbuzní odcestovali na konci srpna do turisty oblíbených Zlatých Písků v Bulharsku, začal devětašedesátiletý Vladimír cítit značnou nevolnost. Podle zjištění TN.cz jeden z tamních lékařů rodině sdělil, že jde zjevně jen o zácpu a plynatost a napsal seniorovi léky na uvolnění. Vladimír ale po pár dnech zemřel!