Rozlučka se svobodou skončila tragicky: Leoš (†40) se utopil v bazénu!

V bulharském letovisku Pomorí zemřel Čech Leoš H. (†40). Osudnou se mu zřejmě stala rozlučka se svobodou, během které spadl do bazénu, ve kterém se utopil. Byl to bývalý profesionální počítačový hráč, který patřil do české reprezentace. Na sociálních sítích na něj vzpomínají blízcí.