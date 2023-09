Tragická smrt režiséra Lukáše: Utopil se před zraky syna Matyho!

Je to jen pár dní, co si 34letý Lukáš se svou rodinou a šestiletým synem Matym vyrazil do rakouských Alp. Jedno odpoledne se vydali plavat do jezera Obertrum na západě od Salcburku. Lukáš se začal zničehonic topit, a to přímo před zraky svého synka.

Lukáše se nepodařilo zachránit. Režiséra, dramaturga a střihače české reality show Love Island Extra našli bez známek života v šestimetrové hloubce. Údajně se mu snažil pomoci právě jeho syn, který volal o pomoc. Bohužel marně, zřejmě mu nikdo nerozuměl.

Pomoc pro syna

„Pomozte malému Matymu, kterého bude nyní vychovávat už jen jeho maminka. Kluci spolu trávili veškerý možný volný čas. Malý Maty má před sebou nelehké období, tak bychom mu ho rádi touto cestou alespoň trochu usnadnili,“ popisuje na dobročinné platformě Donio jejich kamarád Lukáš Beran.

Beran navíc stojí za vznikem sbírky. „S velkou bolestí v srdci prosíme o finanční podporu malého Matyho a jeho maminky,“ dodává. „Nepřišel jen o tátu, ale i o kamaráda,“ popisuje.

Podpořit je můžete zde.

Za čtyři dny 400 tisíc

Společně si cílovou částku nestanovili, za čtyři dny se ale podařilo vybrat přes 400 tisíc korun. „Vybraná podpora bude využita na náklady spojené s Matyho školou, do které od září poprvé nastupuje a na jeho kroužky, které mu dosud táta samozřejmě platil, a v neposlední řadě také na pomoc jeho mámě, která bude na výchovu a veškeré placení nyní sama,“ vysvětluje Lukáš hlavní důvody k založení sbírky.