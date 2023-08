Asistentka Guru Járy Plášková se vrací do Česka: Transportována bude běžným letem

Guru Jára si od 9. srpna, kdy jej policie po útěku na Filipíny přivezla zpět do České republiky, odpykává svůj trest za znásilnění několika svých studentek. Spolupachatelem mu byla asistentka Barbora Plášková. Ta do Česka bude převezena ve čtvrtek 24. srpna. Policie zatím převoz nechce komentovat.

Jaroslav Dobeš, též nazýván jako Guru Jára nebo Óm Nadsamec, si v roce 1997 založil neakreditovanou ezoterickou školu Poetrie, kde se vyučovaly semináře jógy, astrologie, tantry, nebo třeba práce s energií. Mezi lety 2004-2007 Guru Jára znásilnil několik studentek, za což byl odsouzen na pět a půl roku za mřížemi.

V těchto strašlivých zločinech mu měla být nápomocná jeho asistentka Barbora Plášková. Dívky údajně vybírala právě ona. Většinou šlo o vysokoškolačky do šestadvaceti let s blonďatými vlasy a modrými oči. Plášková vedla dechová cvičení, která oběti uvedla do stavu, kde nebyly schopny se bránit. Posléze spolu s lektorkami dívky stimulovaly na pohlavních orgánech, načež přišel Dobeš a znásilnil je.

Dvojice vinu odmítají, na ženách prý vykonávali trantickou praktiku „odháčkovávání.“ Podle jejich tvrzení ženám způsobují problémy energetické háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři a oni se dívkám snažili pomoct.

Barbora dostala o půl roku kratší trest odnětí svobody než Jaroslav, tedy 5 let. Vězení v Česku se jim však moc nezamlouvalo a v roce 2012 utekli na Filipíny. O tři roky později je však zatkla filipínská policie a dvojice pobývala v imigrační vazbě, kde si zažádala o náboženský azyl. Ten jim však udělen nebyl a po jedenácti letech byli vydáni zpět do jejich rodné země.

Dvaapadesátiletého muže do Česka transportovali 9. srpna a putoval rovnou do vězení, kde si nyní odpykává svůj trest. Jeho společnice se vrátí ve čtvrtek 24. srpna v noci a to běžným letem. Její transport se připravoval v úterý, více policie věc nechce komentovat. Stejně jako v případě Dobeše o převozu bude pravděpodobně informovat až bude v českém vězení, uvedl zpravodajský portál iDnes.