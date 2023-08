Přátelé zesnulé veganské influencerky: Umírala upoutaná na lůžko! Šest let nepila vodu

Zhanna Samsonovová, slavná influencerka, se více než 10 let stravovala vegansky. Na svých sociálních sítích propagovala zdravou stravu, avšak podle výpovědi přátel trpěla anorexií, byla upotaná na lůžko a šest let nepila vodu. Veškerou pomoc však odmítala a to se jí stalo osudným, zemřela na infekci a vyčerpání.