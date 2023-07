Policie zachránila šest dětí z bytu hrůzy: Otec je zavíral do klece!

Policisté 11. června obdrželi oznámení o domácím násilí. Poté, co vstoupili do malého jednopokojového bytu, naskytl se jim otřesný pohled. V kleci pro psa byly zavřené dvě děti (9 a 11). Jedno z dětí mělo na obou očích monokly a po celém těle modřiny.

Podle informací amerického deníku New York Post se jednalo o jedenáctiletého chlapce. Hoch se policistům svěřil, že několik dní hladověl. O jídlo se musel dělit se svými sourozenci. Dokonce jedl zbytky z odpadkového koše. Dítě navíc vypovědělo, že v kleci bylo zavřené celé dny a poté, co se pokusilo z klece vylézt, protože bylo vyděšené, ho otec udeřil do obličeje. Policisté zadrželi Travise Dosse a jeho manželku Amandu Stamperovou. Doss děti bil páskem, provazem, a dokonce pánvičkou, napsal deník Daily Mail.

Na tísňovou linku měla volat právě Stamperová, která uvedla, že se schovává v obchodě přes ulici. Doss jí měl údajně vyhrožovat zabitím. Policistům řekla, že jí Doss ukázal snímek dítěte v kleci a řekl jí, že ho kopl tak silně do obličeje, že si myslí, že je mrtvé. Stamperová uvedla, že ji Doss týral a nutil k prostituci. Policisty poslala do bytu, kde byly zavřené děti. Oba dva nakonec skončili v policejních poutech a čelí obvinění ze zneužívání dětí.

Doss a Stamperová spolu vychovávali ještě sedmé dítě, dvouletou holčičku, která podle výše zmíněných médií nebyla v bytě v době policejního zásahu.