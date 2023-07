Tragédie v Jihlavě: Žena (43) udeřila během hlídání pětiměsíční miminko do hlavy, dítě zemřelo!

Policisté vyšetřují od 20. července úmrtí pětiměsíčního chlapečka v Jihlavě. V případu obvinili z ublížení na zdraví s následkem smrti 43letou ženu. Novináře o tom v úterý informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Další informace zatím s ohledem na věk dítěte a rodinu nechce policie do ukončení vyšetřování sdělovat.

„Úmrtím kojence v Jihlavě jsme se začali zabývat ve čtvrtek 20. července. Na základě výsledků provedené pitvy jsme zjistili, že na jeho úmrtí nese podíl cizí osoba,“ uvedla Čírtková.

Podle televize CNN Prima NEWS matka pětiměsíčního chlapečka poprosila svou příbuznou, zda by její dítě nemohla na chvíli pohlídat, aby si odpočinula. To ale netušila co se stane.

Třiačtyřicetiletá žena měla v afektu kojence silně udeřit do hlavičky. Chlapeček podle Deníku zemřel na krvácení do mozku.

„Kriminalisté zahájili trestní stíhání a obvinili z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti třiačtyřicetiletou ženu. Trestní stíhání je vedeno vazebně,“ doplnila mluvčí. Ta se podle iDNES.cz v neděli k činu doznala a lituje ho.

Obviněné ženě hrozí trest odnětí svobody ve výši osmi až šestnácti let.