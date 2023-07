Tragédie na chorvatském ostrově: Chlapec (†2) zemřel po srážce s autem! Šofér před lety přišel o dítě úplně stejně

Zaměstnanec národního parku na chorvatském ostrově Veliki Brijun v neděli srazil dvouleté dítě a jeho maminku z Polska. Oba byli s vážnými zraněními převezeni do nemocnice, kde chlapeček následkům nehody podlehl. Řidič auta měl podle chorvatských médií přijít o svoje dítě v důsledku autonehody před pár lety.

Policie v neděli krátce před sedmou hodinou večer přijala hlášení o nehodě na chorvatském ostrově Veliki Brijun. Jednapadesátiletý zaměstnanec národního parku Brijuni služebním vozem srazil šestatřicetiletou ženu z Polska a její dvouleté dítě.

Podle informací deníku 24Sata důvody ani okolnosti nehody zatím nejsou známy. Vzhledem ke specifické povaze provozu nejsou na silnici přechody pro chodce, ale rychlost je omezena na 30 km/h. Podle očitých svědků dítě vyskočilo matce z náruče a rozběhlo se na silnici. Ta se ho snažila chytit a v tu chvíli je oba srazilo auto. Rodiče chlapce byli v naprostém šoku a o moc lépe na tom nebyl ani řidič. Deník Jutarnij list uvedl, že on sám o své dítě přišel v důsledku autonehody před pár lety!

„Dítě bylo v bezvědomí urychleně transportováno motorovým člunem do nemocnice ve Fažaně a poté do Všeobecné nemocnice v Pule,“ uvedla mluvčí istrijské policie Nataša Rogić pro Večernji list. Zde matce i chlapci ošetřili vážná zranění. Chlapec byl následně převezen do nemocnice v Rijece, kde v pondělí v brzkých ranních hodinách zemřel.

„Národní park Brijuni jménem všech zaměstnanců vyjadřuje upřímnou lítost a soustrast nad včerejší tragickou událostí na ostrově Veliki Brijun. Hluboce otřeseni vyjadřujeme svou nejhlubší soustrast, plnou podporu a upřímnou soustrast rodině oběti chlapce a zraněné matky,“ stojí v prohlášení, které vydal Národní park Brijuni.