Zoufalá chovatelka Michaela Zrnečková: Kdo ošmikal šampionku Torvi? Dám 20 000 Kč za dopadení holiče!

Těžko pochopitelný čin se stal 4. července v Polské ulici ve Zlatých Horách na Jesenicku. „Byl to někdo, kdo to tu zná a šel najisto. Aby se vyhnul kameře, vnikl k nám zadem a musel zdolat ještě sousedovu zahradu. Možná byli i dva. Chrta nejde jen tak chytnout. Torvi je nedůvěřivá a k cizím by nešla. Já jsem z domu odešla ráno přibližně za deset minut osm a sousedka slyšela kňučení okolo půl deváté,“ popisovala.

Lásku ke psům podědila Zrnečková po mamince. „Chtěla bych v chovu pokračovat. Po pracovním úrazu mám trvalé následky na pravé ruce a pro Torvi žiju. Je to moje slabost, vášeň, dělá mě šťastnou. Proto si myslím, že někdo chtěl ublížit mně. Že nešlo o konkurenci, ale závist. Moc proto prosím, kdo by poskytl informace k dopadení pachatele,“ řekla chovatelka.

Kdy srst doroste?

Michaela přiznala, že hvězdná kariéra Torvi je momentálně zcela zničena. „Veškeré dosavadní tříleté snažení jde vniveč. Na výstavy v Rakousku, Slovensku a Slovinsku můžeme zapomenout. Chrt je aristokrat a srst je jeho chlouba. Je ostříhán cik cak, opravdu na prase. Musím se rozmyslet, kde ji nechám profesionálně upravit, tak aby jí rostla srst rovnoměrně a souměrně. Za jak dlouho bude zase krásná, netuším,“ konstatovala.

Po lazebníkovi pátrá policie

Policii byl případ hned oznámen. „Čin je kvalifikován jako přestupek proti občanskému soužití,“ sdělila mluvčí policie Miluše Zajícová.