Drama ve Vysokých Tatrách: Záchranáři evakuovali dvě Češky, skončily v nemocnici!

Dvojici českých horolezkyň museli v pátek letecky evakuovat slovenští horští záchranáři poté, co se ženy dostaly do problémů při pohybu mimo značené trasy ve Vysokých Tatrách. Oznámila to Horská záchranná služba (HZS), která se zásahu účastnila. Češky po transportu vrtulníkem skončily v nemocnici, podrobnosti o jejich zdravotním stavu tisková zpráva neuvádí.