Slovenští záchranáři nazvali Češku v sanitce „tlustou p***u“! Beru antidepresiva a nemůžu spát, přiznává Barbora (22)

Barboře (22), která trpí vzácnou neurologickou poruchou, se před pár dny v centru Bratislavy udělalo špatně a upadla do bezvědomí. Následoval hororový zážitek v sanitce, při němž záchranáři mladou ženu vulgárně uráželi a napadali. Z incidentu je Češka stále v šoku. Navíc si z něj odnesla modřiny. Přiznala, že jí musel psychiatr zvýšit předepsanou medikaci. Navíc se neobejde ani bez prášků na spaní.

Na výlet do slovenského hlavního města se dvaadvacetiletá Barbora z Česka velmi těšila. Ve středu 12. července vylezla před hotel na Kollárově náměstí, kde byla ubytovaná, a začala telefonovat s kamarádkou. V průběhu hovoru ale dostala záchvat.

Mladá žena totiž již delší dobu trpí závažnou neurologickou poruchou - Susacovým syndromem. „Právě tato porucha mi způsobuje záchvaty, protože ty nervy se snaží nějak pracovat, ale nejde jim to. Až v poslední době se mi začalo stávat, že upadám do bezvědomí,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz Barbora. Jednou z komplikací mladé pacientky je například to, že v levém oku nemá periferní vidění.

Ministerstvo chování odsoudilo

Záchvatu si všiml svědek, který ihned zavolal sanitku. Když se žena začala během převozu probouzet, slyšela velmi nepříjemný rozhovor mezi záchranáři. „Vyslechla jsem záchranáře, kteří o mně mluvili, že co budeme dělat s tou tlustou p***u. Potom mi jeden ze záchranářů stáhl kraťasy, aby ukázal strie, které mám na boku,“ popsala incident mladá žena. Zdravotníci prý mluvili i o tom, že ji oholí a budou s ní mít sex. Poté, co se Barbora probrala, ji prý bezprizorně vysadili ze sanitky, a to bez jakéhokoliv vyšetření.

Nevhodné a neetické chování záchranářů odsoudilo i slovenské Ministerstvo zdravotnictví. „Resort zdravotnictví považuje za nepřípustné jakékoli nevhodné a neohleduplné chování zdravotnického pracovníka vůči pacientovi. Zdravotnický pracovník se má chovat v souladu s etickým kodexem,“ stojí v prohlášení ministerstva.

Pacientka je stále v šoku

Od incidentu uběhl týden. Češka přiznala, že po fyzické stránce je na tom lépe a modřin ubylo. Psychicky na tom však Barbora dobře není. „Pořád nemůžu spát a vždycky, když si na to vzpomenu, jsem úplně rozklepaná. Myslím si, že se to jen tak nezlepší,“ přiznala mladá žena.

Po tom, co se stalo, musel psychiatr zvýšit dávky antidepresiv. Barbora od události užívá i předepsané léky na spaní, bez nich by prý neusnula.

Podle slovenské televize JOJ se Barbora společně se svou matkou Šárkou obrátila s prosbou o pomoc i k advokátovi. Ředitel slovenských záchranných služeb se prý matce poškozené dívky za chování zaměstnanců sice omluvil, oni se sami ale k případu doposud nevyjádřili. Barbora od nich žádá minimálně omluvu, podle TV JOJ zvažují i žádost o kompenzaci za vzniklou újmu.