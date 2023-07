Postřelenou kadetku Míšu zlomila bolest: Pomůže jí operace? A co viník?

Tatínek Igor pro deník Plus JEDEN DEŇ vypověděl, že v léčení nedošlo k žádnému výraznému zlepšení a Míša léčbu, které se účastnila v obci Kováčová přerušila. Rehabilitace měly pokračovat ještě minimálně měsíc, ale nastaly vážné komplikace. Míša trpí příšernými bolestmi a je na pokraji svých sil.

„Dcera je velká bojovnice. Zatnula zuby a dělala vše, co se od ní očekávalo, ale donekonečna se to nedá. Nechceme a nemůžeme ji už trápit. Přestože si na nic nestěžovala, viděli jsme, že už je to nad její síly, léčebný program jsme tedy přerušili a momentálně je Míša doma.“

Navzdory tomu, že Míša trpí bolestmi, musí cvičit, a tak s ní rodiče každý pátek chodí do soukromého rehabilitačního centra, které však musí platit z vlastní kapsy. Igor a jeho žena Jaroslava péčí o svou dceru tráví téměř veškerý svůj čas. Pro zajištění jejího pohodlí chtěli byt zrekonstruovat na bezbariérový. Práce však museli zastavit, aby Míšu hlukem a prachem nerušili.

Protože bojovnici od bolesti nic nepomáhá, rodiče nyní řeší operační zákrok v Nitře, který by dívku silných bolestí mohl zbavit. Operace původně měla proběhnout v Praze, nakonec se však rozhodli pro zákrok na Slovensku. Nabídka prý přišla iniciativně od niterské nemocnice a nyní probíhá komunikace se zdravotní pojišťovnou, která by zákrok měla proplatit.

Resort ministerstva vnitra i akademie si prý s procesem uznání úrazu jako pracovního dávají načas. „Je kolem toho až podezřelé ticho. Nikdo nás v dané věci nekontaktuje, ani jinak neinformuje. Moc by nám to pomohlo, protože všechno, co neproplácí pojišťovna, hradíme z našich peněz nebo financí ze sbírek," komentuje Igor.

Za to policie po čtyřech měsících ukončila vyšetřování případu. Vladimír Š. vinu nijak nepopírá a zvažuje uzavření dohody s prokurátorem o vině a trestu.