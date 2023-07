Měli pomáhat diabetikům, ale skončili u policie: Z nadaných psů se stali odborníci na drogy a výbušniny

Co mají společného asistenční psi a policejní psi specialisté? Víc, než by se mohlo na první pohled zdát! Fundraiserka organizace PES PRO TEBE, Michaela Chytilová a policejní nadpraporčík Jan Václavka srovnávají, jak probíhá výcvik obou psích profesí!

Policie ve svých řadách poprvé přivítala rasu flat coated retrieverů a nováčci jsou hned dva! Pejsci nejprve začali v organizaci PES PRO TEBE, kde je měli vycvičit jako detekční psy pro diabetiky. Bohužel ale ne každé štěně je svým temperamentem a povahou pro práci asistenčního psa hodné, a tak nakonec pomocníci skončili u policie olomouckého kraje, kde se specializují na pachové práce.

Organizace PES PRO TEBE se věnuje už bezmála dvacet let výcviku asistenčních psů, kteří usnadňují každodenní život dětem i dospělým s různým zdravotním znevýhodněním. „V roce 2015 jsme se také začali věnovat problematice asistenčních - detekčních psů pro diabetiky a právě v tu dobu se nám poprvé střetly cesty s policejními specialisty na pachové práce a s jejich pomocí se nám podařilo sestavit metodiku výcviku detekčních psů,“ sdělila Michaela Chytilová.

Příprava každého psího pomocníka trvá 1,5 - 2 roky a i přesto se ne každý pes hodí na práci asistenčního psa. Poté je důležité pro čtyřnohého chlupáče najít jiné vhodné uplatnění. To byl případ i retrievera jménem Disney Mickey Mouse Anajsela, kterého organizace nabídla k využití na pachové práce Policii ČR.

Policejní kynolog nadporučík Jan Václavka, který se výcviku policejních psích specialistů věnuje už třiadvacet let, si pejska převzal do výcviku. Mickey do psí školy nastoupil 1. září minulého roku a na konci listopadu tohoto roku úspěšně složil zkoušky na vyhledávání výbušnin. Výcvik zvládl za polovinu obvyklého času.

„Disney je pes s obrovským pracovním potenciálem a nasazením, který by však u člověka s handicapem uplatňoval jen velmi těžko. To, co může být pro jeden pracovní směr nepřípustné, však může perfektně sedět pro jiné uplatnění, a tak se Mickey postupně propracoval až na policejního psího specialistu na vyhledávání výbušnin,“ objasnil situaci Jan.

Nadporučík Jan Václavka také přiznává, že občas má co dělat, aby vůbec stíhal. „Mickey je velmi přátelský, zbožňuje lidi a má neskutečný apetit. Za kus žvance je schopen udělat kotrmelec. I přesto, že stihne opravdu kdeco, je schopen v okamžiku nálezu výbušniny přepnout do klidového režimu a nález takzvaným zamrznutím označit,“ dodal.

Nedlouho poté, co se Mickey osvědčil, Jan ke svému výcviku převzal dalšího pejska téže rasy Dark Ozzy Richenza Star a jeho specializací jsou drogy. Ozzy je podle svého cvičitele klidný, vyrovnaný, pečlivý, pracuje s rozvahou a má smysl pro detail.

Policisté z olomouckého kraje ale nejsou jediní, kteří u sebe uvítají nové psí pomocníky. Z policejní chovatelské stanice v Prackovicích nad Labem zamířila do nových domovů štěňata hned ze dvou vrhů, a to konkrétně rasy belgického a německého ovčáka. „Psovodi je viděli vůbec poprvé a vybírali si je podle svého úsudku, co jim řeklo srdce,“ sdělila vedoucí chovatelské stanice Hana Haschkeová pro iDnes. Nyní se dvouměsíční psí kolegové začínají připravovat na svou policejní kariéru.