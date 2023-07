Domů už to nevydrželi: Páreček se oddával sexu přímo na koupališti v Nitře!

Obyvatelé Nitry jsou zhrozeni! Lidé si užívají sexuálních hrátek na veřejnosti před zraky všech, i dětí! Před měsícem to byla frekventovaná ulice, dnes koupaliště. Kde to bude zítra? Případ nyní šetří policie.

V pondělí 10. července návštěvníci místního koupaliště v Nitře natočili na video dvojici, která souložila na dece. Koupaliště je přitom v teplých letních měsících velmi frekventované místo. Denně jej navštíví velké množství lidí, včetně dětí, ale to dvojici očividně netrápilo.

„Chovají se jako zvířata. Takové věci patří do soukromí,“ vyjádřila se návštěvnice koupaliště.

Nahrávky má momentálně v rukou slovenská policie a případ prošetřují. „Podezřelé osoby se mohou dopouštět výtržnictví tím, že se dopouštějí hrubé neslušnosti prováděním pohlavního styku na veřejnosti," informovala Noviny.sk mluvčí krajské policie Renáta Čuháková.

Není to ale poprvé, co se v městečku odehrálo něco podobného. Před měsícem to byla Mostecká ulice, kde si dvojice užívala sexuálních radovánek přímo na ulici v centru města.