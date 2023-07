Smrtící letní trend na TikToku: Během šesti měsíců si vyžádal 4 lidské životy!

Odborníci varují před trendem, který se v posledních dvou letech rozmohl na sociální síti TikTok. Trend zvaný boat jumping, tedy skákání z lodi, si v posledním půl roce vyžádal čtyři lidské životy. Kapitán záchranné jednotky varuje: „Nedělej to, nestojí to za tvůj život!“

Trend boat jumping, neboli skákání z lodi, spočívá v tom, že lidé skáčou do vody ze zadní části člunů jedoucích plnou rychlostí. Toto se čtyřem lidem stalo osudným a při skoku do vody si zlomili vaz a na místě zemřeli.

Jednou z nedávných obětí byl muž středního věku, otec tří dětí. U tragického incidentu byla na lodi jeho žena i všechny tři děti.

Po posledním incidentu, který se stal v Alabamě, kapitán Childersburgské záchranné jednotky Jim Dennis pro deník Daily Star prohlásil, že se úmrtím dalo snadno předejít.

„Během posledních šesti měsíců jsme měli čtyři utonutí, kterým se dalo předejít. Všichni se účastnili výzvy na TikToku, kdy skočíte do vody z boku nebo zezadu lodě, která jede plnou rychlostí. Je velmi znepokojující, že jsme svědky vzorce, který se objevuje v posledních dvou letech a je sporadický. Nedělej to, nestojí to za tvůj život.“

Kapitán Jim Dennis také apeluje na každého, kdo uvidí ve vodě osobu, která nereaguje, aby zavolal záchrannou službu.