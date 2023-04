Muže během močení zabila letící kráva. Pár vteřin předtím ji srazil vlak!

Volně pohybující se krávy v Indii nikoho moc nepřekvapí. Bohužel se někdy zvířata pohybují i na místech, jež jsou poměrně nebezpečná. Jedním z nich jsou železniční koleje, které skot běžně přechází. Rozjeté vlaky pak nemají v takových momentech moc prostoru k zabrzdění a krávu srazí.

Podobná nehoda se stala u rádžastánského města Alvár. Koleje, po nichž jezdí primárně rychlovlak z Gudžarátu do Bombaje, přecházela osamělá kráva. Rychle projíždějící souprava skot srazila a odhodila o několik desítek metrů dál.

V tu chvíli stál nedaleko trati Šivdajál Šarma, který se potřeboval u křoví vymočit. Během potřeby ho ovšem zasáhla odmrštěná kráva. I když byl muž, jenž pracoval jako elektrikář, převezen do nemocnice, nebylo mu pomoci a svým zraněním podlehl. O celém incidentu informoval média muž bydlící nedaleko trati, který celou situaci viděl na vlastní oči.

Podobné nehody nejsou podle deníku The Daily Star ničím ojedinělým. Lidé začali apelovat na tamní politiky, aby udělali něco pro to, aby bylo v okolí železnic bezpečněji. Některé železniční společnosti vzaly situaci do svých rukou a začaly podél některých úseků stavět plot, který by zabránil zvěři se k trati přiblížit.