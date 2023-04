Pilot (27) v zácviku přežil děsivou havárii letadla: V nemocnici mu nevěřili!

Sedmadvacetiletý podnikatel Jake Elven z australského Sydney absolvoval svou teprve druhou lekci pilotování. Letadlu se však zadřel motor a zřítilo se do pustiny, kde narazilo do stromu. Jake ku podivu nehodu přežil, v nemocnici mu pak nikdo nevěřil.

Jake Elven vyrazil ve čtvrtek společně se svým leteckým instruktorem v ultralehkém letadle nad oblast The Oaks v Austrálii. Letadlu však selhal motor a začalo se řítit volným pádem k zemi, kde narazilo do stromu, uvedl Daily Mail.

„Byl to zvláštní pocit, čím blíž jsme byli k zemi, tím větší jsem měl strach, že to bude bolet,“ popsal Jake pro místní noviny. „Po silném nárazu prvního stromu jsem na chvíli omdlel, ale pamatuji si, že když jsem se probudil v převráceném letadle, nemohl jsem uvěřit, že jsem to přežil!,“ upřesnil děsivý zážitek.

Nicméně se mu z trosek povedlo dostat, vše natočil na video. Instruktora prý vyzvedla na místě žena a odvezla ho pro pomoc. Jake vyrazil do nemocnice na vlastní pěst, cesta mu trvala hodinu.

Když se tam zjevil, bez bot a zakrvácený, personál mu nevěřil, že přežil nehodu letadla. „Málem mě poslali na psychiatrii,“ popsal podnikatel s tím, že nakonec pomohlo, že jim ukázal video, které po pádu natočil.

Jeho zranění naštěstí nebyla tak vážná, podstoupil jednu operaci a bude v pořádku.