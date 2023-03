Luxusní tryskáč zasáhly silné turbulence: Uvnitř zahynula slavná právnička, která řešila útoky z 11. září!

Letadlo Bombardier Challenger 300 se v průběhu letu z amerického Keenu v New Hampshire do Leesburgu ve Virginii dostalo do vážných turbulencí. Jedna z pasažérek v letadle zahynula. Jak se ukázalo, šlo o prominentní pětapadesátiletou právničku Danu Hydeovou. Ta se mimo jiné zabývala vyšetřováním teroristických útoků v New Yorku z 11. září 2001.