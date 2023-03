Brazilec zabil 71 lidí, většinou zločinců: Místní ho měli za hrdinu, teď ho rozstříleli ozbrojenci

„Dceru schovejte dovnitř, s ní to nemá nic společného,“ oznámili rodině dva muži na prahu domu, kde vrah žil. Poté Filha rozstříleli. Pro jistotu mu neznámí ozbrojenci ještě prořízli hrdlo, informoval deník Bild.

Filho tvrdil, že poprvé pocítil nutkání zabíjet ve věku 13 let, když v boji se starším bratrancem strčil mladého muže do lisu na cukrovou třtinu, čímž ho málem zabil.

První vraždu spáchal Brazilec už ve čtrnácti letech. Ve svém rodném městě Santa Rita do Sapucaí se mstil za svého otce. Toho místní místostarosta propustil z práce. To se Filhovi nelíbilo, vzal dědečkovu brokovnici a vládního zmocněnce popravil.

To spustilo obří lavinu. Od té doby už Brazilec pouze vraždil. Soud mu prokázal 71 dokonaných mordů. Jeho oběťmi byli především drogoví dealeři, násilníci, zloději a feťáci. Prý je zabíjel kvůli jejich kriminální minulosti. To část Brazilců dokonce ocenila.

Zatčen byl v roce 1973 a v roce 2003 odsouzen za vraždu nejméně 71 lidí ke 128 letům vězení. Jelikož Filho zabil dalších 15 lidí ve vězení, byl mu trest zvýšen na 945 let, ale v dubnu 2007 byl propuštěn.

Deník Bild to vysvětluje tak, že podle tehdy platných brazilských zákonů totiž nikdo nesměl strávit ve vězení více než 430 let. V roce 2011 ho úřady opět zatkly, tentokrát za výtržnictví a zbavení osobní svobody na osm let. Propuštěn byl v roce 2018 za dobré chování.