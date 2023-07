Zkušená parašutistka (†29) zemřela při seskoku: Osudným se jí stal nebezpečný trik!

Australanka Melissa Porterová (†29) cvičila velice nebezpečnou parašutistickou techniku. Padák přitom rozevřela až příliš pozdě a ve vysoké rychlosti narazila do jezerní mělčiny. Nepovedený kousek ji stál život. Lékaři však uvažují, zda ženu nepostihly zdravotní komplikace už během seskoku.

Dobrodružka se parašutismu věnovala od mládí. Postupně se stala mnohanásobnou šampiónkou v různých disciplínách. Naposledy se svým přítelem Joshem Tassickerem zazářili na australském mistrovství, odkud si odnesli zlatou medaili v seskoku dvojic.

Sportovkyně působila jako instruktorka v texaském Houstonu. Zde cvičila novou vysoce nebezpečnou techniku – takzvaný swooping, informoval deník New York Post.

Po výskoku z letadla parašutista klouže do výšky 250 metrů. Zde pomocí speciálního manévru zrychlí ze 40 km/h až na trojnásobnou rychlost. Celý fígl spočívá v tom, že proletí co nejníže nad zemí a ve správnou chvíli rozevře padák. Za účelem zajistit větší bezpečí se technika provádí nad vodní hladinou. Během tak vysoké rychlosti hraje roli každá vteřina. Dle svědků Melissa začala brzdit až příliš pozdě a narazila do mělké vody.

Připravení záchranáři ženu ihned převezli do nemocnice. Lékařům však nezbývalo nic jiného než ji prohlásit za mrtvou. Vyšetřovatelé dále uvedli, že na jejím těle nebyly objeveny žádné známky po smrtelném zranění. Čekají proto na závěry, které přinese nařízená soudní pitva.