Neštěstí během koncertu: Rapper (†48) padl k zemi a zemřel!

Fanoušci, kteří se o víkendu vydali na koncert do klubu Pour09 Bar v Texasu, na show zřejmě do smrti nezapomenou. Vystoupení oblíbeného interpreta totiž skončilo tragédií. Uznávaný rapper Big Pokey (†48), občanským jménem Milton Powell, během koncertu zkolaboval. Přivolaní záchranáři umělce převezli do nemocnice, muž však svůj boj o život nakonec prohrál.

V sobotu v Beaumont v Texasu vystoupil jeden z uznávaných amerických rapperů Milton Powell, kterého ale fanoušci znají jako Big Pokeyho. Bohužel jeho vystoupení v Pour09 Baru bylo jeho posledním.

Na videu, které se objevilo na sociálních sítích, hip hoper nejprve mluví do mikrofonu směrem k fanouškům. Pak se hluboce se nadechne a chce pokračovat v koncertu, ale náhle ztratí vědomí a padá k zemi.

Bylo snadné tě milovat, ale těžké nenávidět

Fanoušci a ochranka muži rychle přispěchali na pomoc a zavolali záchrannou službu. Ta muže odvezla do nemocnice, ale bohužel museli lékaři konstatovat smrt. Co bylo její příčinou zatím není známo.

„S hlubokým zármutkem oznamuje skon našeho milovaného Miltona Big Pokey Powella,“ potvrdil smutnou informaci mluvčí zesnulé hudební hvězdy. Informace šokovala i kolegy z hudební branže. „Na tohle jsem nebyl připravený. Byl jedním z nejtalentovanějších zdejších lidí. Bylo snadné ho milovat, ale těžké nenávidět. Jeden z pilířů našeho města. Milujeme tě, odpočívej v nebi,“ napsal na sociální sítě rapper Bun B.

Truchlí i politik

Zpráva zasáhla i starostu Houstonu Sylvestera Turnera. „Město Houston i já osobně vyjadřujeme soustrast rodině a přátelům legendárního rappera Big Pokeyho z uskupení Screwed Up Click. On pomohl katapultovat naši hiphopovou scénu na národní úroveň. Jsme mu za to vděčni,“ vyjádřil se ke skonu rappera politik.

Big Pokey byl členem uskupení Screwed Up Click, které sídlí v Houstonu a v současné chvíli v něm působí přes dvacet rapperů. Zesnulý hudebník stál u zrodu kolektivu na počátku 90. let. Podle hudebních kritiků se stal Big Pokey průkopníkem žánru ´chopped and screwed´. V překladu se jedná o techniku, kdy jsou remixovány starší hip hopová nahrávky, které jsou doplněny zpěvem a textem jiného umělce.