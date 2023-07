Róbert se utopil, tatínek Miroslav ochrnul! Na jezeru došlo v krátkém rozmezí ke dvěma neštěstím

K jezeru Zelená voda se Róbert vypravil se svým bratrem a psem Ronym. Sedmatřicetiletý muž si šel zaplavat. Do vody šel spolu se svým pejskem, ovšem na břeh se vrátil jen jeho čtyřnohý parťák. Na místo posléze vyrazili záchranáři.

„Záchranáři ho na místě oživovali víc než hodinu, i se jim to dvakrát podařilo, ale bohužel po převozu do nemocnice zemřel,“ uvedla manažerka pláže Simona Krišová pro slovenskou TV JOJ. „Policie v souvislosti s touto tragickou událostí vede trestní stíhání pro přečin usmrcení,“ řekla Kateřina Kuzmová, mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Trenčíně.

Hned druhý den v neděli 2. července došlo k dalšímu neštěstí. Miroslav si zrovna hrál se svou dcerou. „Stalo se to při nevinné hře,“ uvedla manažerka rekreačního areálu pro slovenský deník Nový Čas. Slovák skočil do vody šipku. To se mu stalo osudným. „Narazil si při tom hlavu a zůstal paralyzován,“ dodala. Miroslava záchranáři převezli do nemocnice.