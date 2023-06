Zdravotník Daniel (35) z nemocnice vytáhl pacienta po zemi: Bylo to na příkaz nadřízených, hájí se

Na začátku června otřásl Univerzitní nemocnicí Louise Pasteura v Košicích případ, který se díky videu ze sociálních sítí dostal i do zahraničních médií. Z čekárny na urgentním příjmu byl zaměstnancem vytažen muž, který seděl na zemi a plakal. Zdravotní bratr se hájí tím, že video bylo vytržené z kontextu a že mu personál ambulance přikázal, aby zapáchajícího a pomočeného pacienta vyvedl ven.

Zhruba minutové video z košické nemocnice vyvolalo na Slovensku velký ohlas. Starší muž v něm sedí na nemocniční chodbě na zemi a pláče. Vedle sebe má igelitovou tašku, berli, celý se třese a pláče. Přichází zdravotník a se slovy „pomůžu vám ven“ chytne sedícího pacienta za ruku a vytáhne ho ven před nemocnici, kde muže zanechá. Autorka záběrů video následně umístila na sociální sítě, kde se strhnul poprask.

Video Pracovník Univerzitní nemocnice Louise Pasteura v Košicích vytáhl pacienta z nemocnice (2.6.2023). - Facebook.com/Ferko Temeress Video se připravuje ...

Po vlně nenávisti, která se na zdravotníka kvůli zveřejněnému videu strhla, vystoupil pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ s vlastní verzí toho, co se v nemocnici v pátek 2. června stalo. Podle vyjádření pětatřicetiletého Daniela, který na urgentním příjmu pracuje tři roky, chodí do Univerzitní nemocnice Louise Pasteura v Košicích podobní lidé často. Důvod je prostý, lidé bez domova se nemají kde vyspat, protože tamní železniční a autobusová nádraží před časem zamezila tomu, aby tam bezdomovci mohli pobývat.

Muž prý vyhrožoval zabitím

„Přišel s tím, že potřebuje vyšetření u internisty, což nakonec i absolvoval. Při odchodu mi personál ambulance přikázal, abych osobu, která byla pomočená, zapáchala, vulgárně slovně útočila a vyhrožovala všem kolem zabitím, vyhodil ven,“ uvedl zdravotní bratr.

Rozhodně se podle něj nejednalo o vlastní iniciativu, ale o příkaz někoho z nadřízených. Daniel vysvětlil i to, proč muže tahal po zemi za ruku. „Bál jsem se ho vzít kolem pasu a zvednout ho. Ani ne tak proto v jakém byl stavu, ale vnímal jsem ho jako nebezpečného. Nevěděl jsem, jestli u sebe nemá třeba nůž nebo jinou zbraň," vysvětlil zdravotník.

Na podmínky nemocnice nepřistoupil

Nemocnice se za celou situaci omluvila a sdělila, že bude její personál přeškolen. Tím to ovšem pro zdravotníka neskončilo. „Nastoupil jsem v úterý řádně do práce v sedm hodin ráno. Později, když přišli nadřízení, tak si mě předvolala náměstkyně a vrchní sestra s tím, že mi nabízejí možnost výpovědi dohodou, protože jinak mě okamžitě vyhodí. Nesouhlasil jsem a nic jsem nepodepsal,“ řekl Daniel. Ten rozhodl využít i služeb právníka.

Vzniklá situace se podepisuje i na jeho psychickém zdraví. „Poslední dny jsem toho moc nenaspal, žiju ve stresu stejně jako moje rodina. Matky se velmi dotklo, když viděla to video ve zprávách,“ uvedl vyčerpaný zdravotník.

Daniel si prý chybu uvědomuje. Požádal ale veřejnost, aby se zdravotníky pokusila alespoň pochopit. „Jsem spolu s kolegy v jednom kole. Kdo nikdy v životě neselhal, ať do mě hodí kamenem. Já nejsem špatný, ani agresivní člověk, jinak bych nemohl dělat tuto práci," uzavřel zaměstnanec nemocnice.