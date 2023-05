Brutální pokus o vraždu z Teplic zůstal neobjasněný: Seniora unesli, postřelili a pak s ním zapálili auto!

Německého seniora z Teplicka nejdřív unesli, nacpali do auta a chvíli s ním jezdili po okolí. Pak ho postřelili do hrudi, zamkli v kufru a BMW zapálili. Zřejmě doufali, že okradený důchodce zemře. Ten se ale díky neopravenému zámku dokázal dostat ven. Shodou náhod ho pak objevila policejní hlídka.

Případ z března roku 2011 je dodnes neobjasněný. Jde o jeden z těch nejbrutálnějších únosů, který se na Teplicku a vůbec v republice tou dobou stal. Senior bydlící v Teplicích tou dobou už několik let byl známý zdejší galerce, místnímu podsvětí.

„Stýkal se s lidmi s kriminální minulostí, kteří dobře věděli, že má finanční příjmy z Německa,“ popsali tehdy ústečtí policisté. Zřejmě proto si ho dvojice lupičů vyhlídla a rozhodla se, že ho okrade. Senior se svým tmavě zeleným BMW vyrazil 8. března ráno z garáže v městské části Řetenice. Náhle k němu ale přiskočili dva ozbrojení lupiči a natlačili ho na zadní sedadla.

Naštěstí celou situaci viděl muž z vedlejší garáže a rychle zavolal policii. Ta hned začala pátrat, nasadila i vrtulník letecké služby. Nicméně marně. Útočníci mezitím jezdili přes obce Hudcov, Pňovičky, Ohníč, Hostomice. Až v Kostomlatech zastavili a seniora okradli o několik tisíc eur a tři tisíce korun.

Následně ho svázali, postřelili do hrudníku a hodili do kufru. Postřelený muž ještě absolvoval cestu zpět do Teplic, kde lupiči auto i s napadeným zapálili a utekli. Důchodci život zachránil rozbitý zámek, který si chtěl v den únosu nechat opravit. Proto dveře kufru vykopl a utekl. Po nějaké době si policejní hlídka všimla sloupu kouře, chvilku na to objevili i zraněného seniora.

Neobjasněno

Případ se policii dosud nepodařilo objasnit. Jeden z pachatelů měl být vousatý a podsaditý, druhý štíhlý s dlouhým nosem. Podle uneseného vypadal jako postavička Pinocchio. Za pokus o vraždu jim hrozí až 20 let za mřížemi.

K přímým pachatelům se ale kriminálka nikdy nedostala. Zřejmě i proto se případ dostal do policejního kalendáře, který detektivové distribuovali do všech věznic napříč republikou. Vyšetřovatelé doufají, že kalendář některému z trestanců osvěží paměť a jim se díky novým informacím případ podaří objasnit.