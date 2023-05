U Horní Bukoviny běhá levhart skvrnitý?! Policie lidem doporučuje nechodit do lesů

Ústecká policie varuje před kočkovitou šelmou, která se měla objevit u obce Horní Bukovina nedaleko Levína. Doporučují nechodit do lesa a v případě, že někdo zvíře uvidí, měl by je o tom okamžitě informovat. Zoologická zahrada uvedla, že by mohlo jít o levharta skvrnitého.