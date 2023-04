Tragédie o Velikonoční neděli: Soňa měla ubodat vlastní maminku!

V neděli levičtí strážci zákona obdrželi naléhavou zprávu, že v ulici Nejedlého došlo k vraždě. Obavy se potvrdily, když policisté za pomocí hasičů vyrazili dveře do bytu, kde na posteli ležela zakrvácená žena. Na těle měla mít šest až osm bodných ran.

A co víc, zavražděná žena měla být matkou tří dcer. Právě jedna z nich ji podle policistů zavraždila. Třicetiletou Soňu již obvinili. „Vyšetřovatel v současnosti vykonává potřebné úkony, aby spis mohl předat prokurátorovi s podnětem na vzetí obviněné do vazby,“ uvedli policisté podle deníku Plus Jeden Deň.

Podle sousedů sehrály v případu roli drogy. „Drogově závislá dcera ubodala svou matku,“ nebrali si servítky sousedé. Podle nich šlo o dlouhotrvající problém. „Věděli jsme o tom,“ poukázali.

To odmítá sestra obviněné Soni. „Uvedená tvrzení jsou holé nesmysly. Sousedi mají sami máslo na hlavě. Vše měli celou dobu na očích, ale dělali, že nic nevidí, ani neslyší,“ zlobila se. „Brala v minulosti drogy, ale momentálně byla závislá na alkoholu, to by ji ale k vraždě nedohnalo,“ uvedla.

Podle příbuzné je obviněná Slovenka zlý člověk. „Máma ji milovala a stálo ji to život,“ řekla sestra. „Nedokázala ji vyhodit,“ poukázala na fakt, že se pokaždé vrátila domů s pláčem a matka pookřála. „Rodiče si mysleli, že je nemocná, ale ne, ona je zlo. Bezcitný člověk,“ dodala.