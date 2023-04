Čtyři mrtví v domě na Přerovsku: Vyvraždil rodinu přítelkyně? Zemřel i pachatel

V domě, který byl v sobotu večer dějištěm hrůzného divadla, žila vdova se svým přítelem, její dcera s přítelem a dvěma syny. „Byla to normální, moc slušná rodina. Ti chlapci byli vzorní studenti, učili se na samé jedničky,“ prozradili sousedé a dodali: „Nespali jsme celou noc. Jsme z toho úplně nanic. Byli to dobří sousedé. Měli jsme dobré vztahy a měli jsme se rádi. Vůbec si to neumíme vysvětlit, co se tam stalo.“

Horor na Přerovsku: Čtyři mrtví! Trojnásobná vražda a sebevražda?

Sedmý přítel

Podle sousedů měl být strůjcem zla přítel dcery majitelky domu. „Byl to její asi sedmý přítel. Podle toho, co jsme se dozvěděli, měl zabít paní majitelku, jejího přítele a jednoho z těch chlapců,“ prozradili sousedé. Podle nich napadl pravděpodobný vrah i svou družku. „Tu odvezli do nemocnice,“ podotkli dále. Jak útočil, nevěděli, výstřely prý slyšet nebyly.

Podle informací CNN Prima News zraněná žena doběhla ještě do místní hospody, aby zavolala pomoc. Podezřelý, který podle výše zmíněného deníku pracoval v Praze jako autobusák, z místa činu utekl. V nedalekých lesích pak prý spáchal sebevraždu.

Motiv šetří

Průběh a důvod hrůzy by mohla osvětlit policie, ta však včera jen potvrdila, že čin šetří. „Kriminalisté se zabývají případem násilného trestného činu. Tragická událost si vyžádala čtyři lidské životy, včetně života podezřelého muže,“ sdělila policejní mluvčí Petra Vaňharová a dodala, že skutek vyšetřují jako vraždu. „Okolnosti, stejně jako motiv činu, jsou předmětem dalšího šetření,“ uzavřela. Více by k případu mohli policisté sdělit v pondělí.

Policistů více než obyvatel

Sousedy ve vedlejším domě probudil štěkot psa. „Říkali jsme si, co furt štěká, co se stalo? Pak jsme viděli blikat sanitku, a najednou tu bylo plno policajtů. Jedno auto vedle druhého, odshora dědiny až dolů. I těžkooděnci a vrtulník,“ popsali noční události sousedé s tím, že mužů zákona bylo v maličkém Boňkově víc, než kolik tam žije obyvatel.