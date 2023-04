Zpět

Policie obvinila muže (47) podezřelého z dvojnásobné vraždy ve Svitávce na Blanensku. Ten měl dvěma ranami z pistole zavraždit bývalou přítelkyni (†46) a jejího syna (†21). K činu se doznal, motivem byly osobní vztahy. Hrozí mu i výjimečný trest doživotního odnětí svobody. Ze zásahu policie zveřejnila video. Muže zatkla poblíž Šebetova, pár kilometrů od místa činu, a to díky svědkovi, který se s podezřelým z dvojnásobné vraždy náhodou potkal cestou do práce. Muže v pátek poslal soud do vazby.