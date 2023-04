Anastasiu našli svázanou a udušenou v kontejneru: Její vraždu si objednala vlastní dcera (14)!

Děsivý nález překvapil domovníka jedné z budov ve městě Balašicha nedaleko Moskvy. V kontejneru objevil svázané ženské tělo, které bylo zamotané v matraci. Později vyšlo najevo, že mrtvou je osmatřicetiletá realitní makléřka Anastasia Milosská.

Ženino tělo jevilo značné známky násilí. „Byla zbita a uškrcena. Celý obličej měla červený a oteklý,“ vyjádřil se k děsivému nálezu jeden ze svědků.

Těla se zbavili až po dvou dnech

Policie zadržela dceru zavražděné ženy společně s jejím o rok starším přítelem. Teenagerka s partnerem si podle kriminalistů objednali další dva náctileté chlapce, aby za v přepočtu necelých sto tisíc korun Anastasii Milosskou zavraždili.

Pachatele hrůzného činu do bytu pustila dcera. Nájemní vrazi pak v tichosti čekali, až se Anastasia vrátí z práce. Poté, co ženu zabili, odešli z bytu, kde dcera zavražděné společně s přítelem pobývala. Až po dvou dnech se teenageři vrátili, vynesli tělo zabité Rusky ven z bytu a hodili ho do kontejneru nedaleko domu.

Belgická matka před 16 lety podřezala svých 5 dětí: Povolili jí eutanazii! Aby netrpěla výčitkami

Ke své matce dívka chovala nenávist

Důvodem, proč si čtrnáctiletá dívka objednala vraždu vlastní matky, byl fakt, že se Anastasia snažila dceři rozmluvit vztah s o rok starším přítelem. Prý na dívku neměl dobrý vliv a Anastasia z něj neměla dobrý pocit. Babička dívky se nechala slyšet, že její vnučka byla pod silným vlivem chlapce, který byl z „obtížné rodiny“.

„Mnohokrát mluvila o nenávisti ke své matce, i když její matka byla dobrý člověk, který ji miloval,“ komentoval vraždu jeden ze známých čtrnáctileté Rusky.

Všichni čtyři nezletilí ve věku čtrnáct až sedmnáct let byli prozatím, než bude ukončeno vyšetřování, umístěni do detenčních ústavů. Maximální možný trest, který každému ze čtveřice hrozí, je deset let za mřížemi.