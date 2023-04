Levnější polská vejce válcují dražší česká. Drůbežáři varují: Haly zarostou kopřivami

Česká vejce budou časem na pultech obchodů unikátem? Chovatele drůbeže sráží na kolena nerovné podmínky s konkurencí ze zahraničí, zákazy klecových chovů, drahé energie i válka na Ukrajině. Novinářům to sdělili zástupci Agrární komory a českých drůbežáren. Ti provedli rozsáhlý průzkum mezi malými, středními i velkými podniky a odhalili, že až pětina drůbežářů chce už letos redukovat své chovy a další to plánují udělat do roku 2027, kdy začne platit zákaz klecových chovů. Zcela skončit chce v roce 2027 zhruba 10 %.

Zarostlé areály a vejce z Polska

„Slepice se chovají na turnusy, který je zhruba rok a půl dlouhý, poté už jsou „vynesené“, takže po tomto období už si prostě tu halu nenaskladní. Technologie mohou prodat do starého železa a halu zbourat - případně areál zavřou na řetěz, což je nejlevnější varianta. Myslím si, že tu budeme mít areály zarostlé kopřivami,“ popsal Blesk Zprávám ředitel podniku Vejce Kosičky Jan Pozdílek, jak dle něj bude proces likvidace některých podniků vlastně probíhat. Uzavřít areál pro ně totiž bude levnější a výhodnější, než jej zmodernizovat tak, aby odpovídal novým normám a byl udržitelný i při současných nákladech, upozorňuje drůbežář.

Pozdílek uvedl, že sám musel do nové haly bez klecí investovat 60 milionů korun, na což dostal dotaci od státu ve výši 15 milionů korun. Zbytek šel úvěrem. Ne všichni podnikatelé, především z menších podniků, ale budou mít prostředky pro to, tak také učinit. I proto, že by se jim to jen tak nemuselo vrátit.

Vláda jim ale podle něj může pomoci, na což souhlasně kýve i předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Dlouhá: Omezení by se měla týkat i Polska

„Chceme apelovat na vládu, aby se nesnižoval rozpočet na dotace,“ řekla Dlouhá během setkání na dotaz Blesk Zpráv, jak likvidacím a omezování chovu předcházet. Chovatel doplnil, že by se ale obecně mělo zapracovat na tom, aby čeští zemědělci nebyli na dotacích tak závislí.

„Určitě je také potřeba úprava pravidel, důraz na soběstačnost a narovnání podmínek. Například zákaz chovu v obohacených klecích by měl platit i v okolních zemích, třeba v Polsku, odkud se dováží 70 % vajec, protože pokud tady máte náklady o 10 - 20 % vyšší, tak nám z Polska budou vozit vejce za nižší ceny a vydělají si na našem trhu,“ dodala Dlouhá.

Podle ní by se měla vláda zaměřit na zákon o cenách, aby se nenakupovala vejce za nižší cenu, než za kterou jsou schopni je produkovat čeští dodavatelé. To na setkání s novináři vyvolalo otázku, zdali to nebude zásahem do svobodného trhu. Přítomní zástupci odmítli, že by ale chtěli určovat ceny pro okolní státy, podotkli ale, že pokud se u nás budou zpřísňovat podmínky produkce a chovu a stát to nebude kompenzovat nebo vyrovnávat, nebudeme soběstační a zahraničí nás převálcuje. „A až nebudeme mít vlastní chovy, nebude na nás tak hodné,“ doplnil Pozdílek.

Vejce dlouho pod cenou? Výroba stojí přes 3 koruny

Pozdílek si myslí, že ale do roku 2027 by nás polský chov mohl převálcovat, než se podmínky narovnají. Co se týče dovozu vajec, Polsko tomu dominuje. „V loňském roce byla podle dat Českého statistického úřadu dovezena do Česka vejce za 2,2 miliardy korun. Jedná se především o Polsko (724 mil. Kč), následuje Slovensko (411 mil. Kč) a Lotyšsko (331 mil. Kč),“ dodává pro Blesk Zprávy mluvčí Agrární komory Barbora Pánková data k dovozu vajec velikosti M a L.

Vejce z ostatních států jsou pak mnohdy levnější, nikoliv ale na úkor marže prodejců, jak upozorňuje i tisková zpráva, ale právě kvůli tomu, že vejce dokáží v zahraničí vyprodukovat levněji. Zatímco česká vejce se tak v obchodě prodávají i za 139 korun, tak vedle je plato zahraničních za 109 korun.

Nepomáhají ani předvelikonoční akce, které srazily cenu vajec dolů dříve, než je zvykem. „Cena většinou klesá po Velikonocích, protože v létě je menší poptávka po vejcích, je to opravdu spíše sezónní produkt. Letos ale klesly ceny dolů o tři týdny dříve,“ poznamenal ředitel Vejce Kosičky s tím, že výroba vajec nyní stojí 3 koruny - za takovou cenu se ale reálně nyní neprodávají.

Cena vajec poroste. Česko bylo pod průměrem

Celoročně by navíc měla vejce stát i 5 korun, aby se chovatelům pokračování v byznysu vyplatilo. Před Vánoci stálo jedno vejce 6 korun, nyní je to 3 - 4 koruny. V budoucnu navíc cena českých vajec ještě více poroste - kvůli nákladům za přestavby a i kvůli dalším problémům by mohla produkce vejce stát 3,5 korun.

Zdražení vajec, které v posledních měsících nastalo kvůli cenám energií, inflaci a také kvůli ptačí chřipce, pak chovatelům větší tržby nepřineslo, jak podotýká Dlouhá. „Plno let jsme byli s cenou pod evropským průměrem, nyní jsme se mu vyrovnali a poslední týdny cena zase klesá,“ uvedla na dotaz Blesk Zpráv, co dalšího snížení ceny ovlivnilo. Zdražení vajec se pak očekává před Vánoci.

Co se týče energií, přítomný chovatel uvedl, že platí zhruba o 400 % více, než na začátku roku 2022. Ptačí chřipka pak byla dalším velkým zásahem. I zde ale alespoň stát pomáhá. „Aktuálně bylo již vyplaceno 120 milionů korun, o dalších padesát milionů korun je zažádáno a po určitém zprocesování budou i tyto prostředky vyplaceny,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) České televizi. Doplnil, že resort vyplatí na kompenzacích až 300 milionů.