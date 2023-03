Místo malajského sultána ruský podnikatel? Protivínský zámek nemá královského majitele. A částka taky nesedí...

Původní cena za zámeček v Protivíně byla sto milionů korun. Odkoupit ho měl ale malajsijský sultán Muhammad V. Kelantanský, který ho plánoval zrekonstruovat.

V barokní stavbě na okraji Protivína mělo vzniknout luxusní sídlo královské rodiny. Neměl chybět křišťálový lustr, mramor na zdech nebo obrovské sedačky. Z chátrající památky chtěli udělat zámeček naplněný luxusem. Jenže vše je, jak se zdá, trochu jinak.

Vše je jinak?

Server iDnes.cz přišel s informacemi, že za zámeček nezaplatil nikdo sto milionů korun, ale pouhých 40 milionů. A vlastník? Lehce nejasný, peníze měly skončit na účtu firmy ovládané z Kypru. Firmu, která zámeček v minulosti prodala, tehdy ovládal kontroverzní podnikatel Roman Janoušek, který před pár měsíci vyšel z vězení zpět na svobodu.

K odkoupení Janouškovou firmou došlo v roce 2005, cena zámku činila necelých 20 milionů korun (i s pozemky to bylo přes 31 milionů). Odkoupili ji od Prahy 4, která zámeček využívala pro školy v přírodě. Po letech na budovu uvalili zástavní právo. Na 40 milionů korun.

O sultánovi z Malajsie není v oficiálních dokumentech žádná zmínka. Jakoby vůbec neexistoval. Zámek odkoupila před třemi lety podle iDnesu nově vzniklá firma Chateau Protivín, která sídlila v britském Manchasteru. Následně se přejmenovala na The Orb Chateau Protivín. Tu má podle anglického obchodního rejstříku ovládat Češka Věra Nagyová s ruským podnikatelem Khasanem Kuchakovem. O něm však nejsou nikde žádné záznamy.

Zájemce vyšplouchli?

Nešlo ale jen o zámeček, ale i o podzámčí pod budovou. Tato část už, na rozdíl od soukromého zámku, patřila obci. To se nakonec prodalo za 16,8 milionů korun. O podzámčí zhruba ve stejnou dobu projevil zájem i podnikatel z Protivína Vojtěch Moucha. „Dozvěděl jsem se, že mám projevit zájem a přinést záměr, co bych s tím rád dělal. Ptal jsem se, jestli to má být už s cenou, bylo mi řečeno, že nikoliv, že stačí zájem a záměr a dál se bude jednat. Když jsem pak přišel na zastupitelstvo, zjistil jsem, že se už hlasuje o prodeji. Ještě předtím, než to zastupitelé prodali, řekl jsem, ať počkají, že nabízím za areál 25 milionů korun. Absolutně neměli zájem a odhlasovali to,“ popsal podle serveru podnikatel.

Starosta obce Jaromír Hlaváč mu měl podle audio záznamu vytknout, že měl předložit zájem i s cenou. Přitom podnikatel uváděl, že to po něm úředníci původně nechtěli s tím, že to není potřeba. Moucha podal na prodej podzámčí trestní oznámení.