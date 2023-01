Producent skupiny Beatles zastřelil herečku: Dcera se snaží očistit jeho jméno!

V roce 2003 otřásla Hollywoodem smrt herečky Lany Clarksonové (†40), za kterou byl později odsouzen Phil Spector. Hudební producent, který se do dějin rockové hudby nesmazatelně zapsal díky spolupráci s hudebními velikány jako Tina Turner či Beatles, do poslední chvíle svého života trval na své nevinně. Spector zemřel ve vězení před dvěma lety poté, co se nakazil covidem-19. O jeho nevině je přesvědčena jeho dcera Nicole, která promluvila v čtyřdílném dokumentu věnovaném jejímu otci.

Americký producent Harvey Phillip Spector je považován za hudebního génia. Za svou dlouholetou kariéru spolupracoval s hudebními esy jako Beatles, Ramones či Tina Turner. V roce 1989 byl dokonce uveden do Rockové síně slávy. Celý Hollywood proto šokoval čin, který spáchal ve svém kalifornském sídle, jemuž se přezdívalo „Pyrenejský hrad“. V roce 2003 tam zastřelil herečku Lanu Clarksonovou.

Otřesný čin

2. února si s přáteli Spector vyšel na večeři. Producent podle svědků onen večeř hodně popíjel a dal se do hovoru se servírkou, jíž vzal později do koncertní síně House of Blues, která se nachází na slavné losangeleské třídě Sunset Strip. Právě tam dělala hostesku herečka Lana Clarksonová. Tu pak pozval do svého sídla, kam je odvezl řidič Adriano De Souza. Nicméně schůzka se pořádně zvrtla. V brzkých ranních hodinách 3. února De Souza uslyšel podivný hluk. Spector prý otevřel dveře a v rukou měl zbraň. „Myslím, že jsem někoho zabil,“ řekl prý. Policisté slavného producenta zadrželi. Ve své výpovědi ale uvedl, že to byla nehoda. Ovšem později zase tvrdil, že Clarksonová spáchala sebevraždu. V roce 2009 jej soud odsoudil k devatenácti letům vězení.

V roce 2019 se ale svět dozvěděl zprávu, že producent, který se podílel na slavném albu Let it Be od Beatles či End of the Century od Ramones, ve věku 81 let zemřel na covid-19.

Slova dcery

Spectorova dcera Nicole trvá na tom, že je její slavný otec nevinný. Rozhodla se promluvit v čtyřdílném dokumentu Sky News. V rozhovoru uvedla, že její otec byl „snadnou kořistí“ pro žalobce a že důkazy, jež byly předloženy u soudu, naprosto jasně dokázaly, že její otec nemohl stisknout spoušť. Režisérka dokumentu Sheena Joyceová uvedla, že Nicole „je přesvědčena, že si Lana vzala život.“ Dcera producenta je prý stále zdrcená a rozzlobená, že její otec strávil tolik ve vězení za čin, který podle ní nespáchal.

Boj za očištění jména

Dokonce se obrátila na představitele organizace Project Innocence (Projekt nevinnost, pozn. red.), kteří usilují o očištění lidi neprávem usvědčených ze zločinů. Chtěla, aby si vzali na starost i případ jejího otce. U těch ale narazila. „Nebyly nalezeny žádné otisky prstů (na zbrani, pozn. red.),“ uvedla v dokumentu jeho právnička Linda Kenney Badenová. „Myslím, že je směšné si myslet, že vešla (oběť Lana Clarksonová, pozn. red.) do domu cizího člověka, našla zbraň a střelila se do obličeje. Podívali jsme se na forenzní důkazy a Phila Spectora to nezbavuje viny,“ uvedla Joyceová a dodala, že Nicole věří tomu, čemu potřebuje věřit. „Má svou pravdu a to je to, čeho se drží,“ uzavřela Joyceová.