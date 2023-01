Tělo Petry (†19) našli na břehu Vltavy: Její vražda čeká na vyřešení 29 let!

Dlouhých devětadvacet let zůstává neobjasněna vražda Petry J. Tehdy devatenáctiletá dívka přijela s přítelem na ples do Křepenic na Příbramsku. Na zábavě se ovšem s přítelem pohádala, poté se Petra zničehonic vytratila. To bylo naposledy, kdy ji viděli živou. Petru někdo zavraždil. Její tělo našli později bezvládné na břehu Vltavy. Policie se začala případem zabývat, ale vraha se dopadnout nepovedlo. Co se stalo oné lednové noci, tak zůstává stále záhadou.

Bylo 22. ledna 1994, když se Petra J. se svým přítelem Martinem vydala na ples do Křepenic na Příbramsku. Ze Sedlčan do Křepenic je zavezl autem svého táty Pavel S. Zatímco šla dvojice na ples, Pavel S. odjel domů. Nicméně se večer nevyvinul podle Petřina očekávání. Svědci tehdy vypověděli, že mezi ní a jejím přítelem došlo ke konfliktu. „Martin se jí moc nevěnoval, trochu pil a hodně tancoval s jinými… A vlastně s nimi flirtoval. Pétě se to nelíbilo a párkrát mu to i řekla,“ uvedl tehdy jeden ze svědků ve výpovědi.

Záhadné zmizení

Petra z plesu odešla kolem půlnoci. Podle informací serveru iDNES.cz se ji Martin s přáteli vydal hledat. Nejprve s nimi projel vesnici a poté ji hledal i v domě jejích rodičů v Sedlčanech, po dívce se však slehla zem. Když se Petra neobjevila ani druhý den, šel s rodiči Petry na policii, kde společně ohlásili, že se pohřešuje. Policie se začala jejím zmizením zabývat. „Při vyšetřování jsme se zaměřili na návštěvníky zábavy i řidiče, kteří obcí mohli projíždět,“ uvedl pro výše zmíněný server tehdejší šéf středočeských vyšetřovatelů plukovník Karel Malý. „Vyslechli jsme prakticky všechny. A některé jsme i podezřívali, ale nakonec se ukázalo, že mají neprůstřelné alibi,“ uvedl dříve pro Blesk vrchní komisař Šnýdr.

Podezřelí

V hledáčku policie se ocitli dva mladíci, kteří měli již dříve opletačky se zákonem. Jedním z nich byl Tomáš S., sexuální deviant, a druhým Miloslav R., o němž policisté věděli, že objíždí po večerech zábavy a láká dívky do vozu. Nakonec je ovšem vyloučili z vyšetřování.

Nález těla

O pohřešované dívce dokonce informovala televize, načež se na policii v Praze 5 obrátil mladík, že u Nalžovic 23. ledna našel svazek stříbrných řetízků. Vyšetřovatelé skutečně zjistili, že patřily zmizelé. Osud dívky ale zůstával stále záhadou, a to až do 13. března. Tehdy objevil pod Cholínským mostem poblíž Borotic chodec ženské tělo. Patřilo pohřešované Petře. Podle vyšetřovatelů dívku neznámý útočník zbil a pak ji hodil do Vltavy. V té době byla ještě naživu. Pachatele se ale dopadnout nepodařilo.

Kdo dívku zavraždil, zůstává i po 29 letech záhadou.