„Řezník“ Štefan uškrtil a rozčtvrtil svou manželku: Šokující detaily a drsný trest od soudu!

Otřesný případ projednával soud v Banské Bystrici. Před soudním senátem se ze svého činu zpovídal Štefan K., jemuž kvůli brutalitě jeho činu začali přezdívat „řezník“. V loňském roce v březnu v rodinném domě v Budči, kde bydlel se svými blízkými, zavraždil svou manželku Agátu. Podle informací deníku Nový Čas se manželé pohádali. Štefan prý svou manželku nařkl z nevěry.

Následně svou manželku uškrtil, její tělo rozřezal a rozporcoval, k čemuž použil kuchyňský nůž a elektrickou pilku. Ostatky ženy se nikdy nenašly. Policistům tvrdil, že ostatky odhodil u města Čertovice. Policisté pátrali v okolí města i v okolí Budče, ale marně. „Tělo se doteď najít nepodařilo, pokračujeme ve vyšetřování,“ uvedla mluvčí policie Mária Faltániová pro server noviny.sk. Podle serveru manželé procházeli krizí a často se hádali. Vychovávali společně dcerku Vanesku.

Štefan se při výslechu ke svému činu doznal a vinu přiznal i u soudu. Motivem podle něj měla být pomsta své manželce, s níž se hádali. „Uvědomuji si, jakého činu jsem se dopustil. Je mi to upřímně líto,“ uvedl podle výše zmíněného deníku v závěrečné řeči. U soudu promluvili i soudní znalci v oboru psychologie a psychiatrie, kteří řekli, že vrah byl při činu při smyslech a uvědomoval si důsledky. Jednal prý v afektu a v hněvu, jelikož se jejich manželství ocitlo v krizi.

Ve výpovědích prý často měnil místa, kam odklidil tělo. Na otázku, proč se ženy zbavil tak, jak popisoval, odpověděl prý: „Říkal, že mu to proběhlo hlavou, jelikož si vzpomněl na nějakou situaci, kdy chlapi v práci položertem zmínili něco takového, co dělat s takovým člověkem. To stačí jen chytit, zabít, rozřezat a vyhodit do lesa, aby ho nikdy nikdo nenašel,“ uvedla znalkyně podle Nového Času. Rozsudek soudu není právoplatný. Prokurátor se odvolal.