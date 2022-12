Další šokující rozhodnutí soudu: Podnikatel Marián (47) je na svobodě! Zavraždil expřítelkyni, viní ho prokurátor

Sedmačtyřicetiletý slovenský podnikatel Marián měl v létě přejet do protisměru a narazit do protijedoucího vozidla, které řídila jeho ex přítelkyně Irina (†43). Ta na místě nehody svým zraněním podlehla. Slovenský senát Nejvyššího soudu v pondělí rozhodl, že podnikatel do vazby nepůjde. Pro mnohé překvapivým faktem zůstává, že Slovákovi byla vazba zamítnuta už podruhé.

Pořádně rozhořčeni byli počátkem tohoto týdne pozůstalí po třiačtyřicetileté Slovence Irině. Ta zemřela 14. července letošního roku poté, co její bývalý partner a podnikatel Marián (47) přejel svým luxusním automobilem značky BMW do protisměru a v rychlosti více než 70 kilometrů za hodinu narazil do vozu bývalé přítelkyně.

Zesnulá Irina byla podle slovenských médií bývalou přítelkyní viníka nehody. Pár se rozešel kvůli údajné nevěře ze strany Mariána. Ten měl po rozchodu bývalou partnerku po ukončení vztahu opakovaně pronásledovat a nahánět jí strach.

Video Podnikatel Marián měl schválně způsobit dopravní nehodu, při níž zemřela jeho expartnerka Irina - TV JOJ Video se připravuje ...

Vazba není podle soudu nutná

Původně byla nehoda klasifikována jako trestný čin usmrcení. Podle slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ soudce pro přípravné řízení tehdy rozhodl o tom, že obviněný do vazby nepůjde. Důvodem prý byl fakt, že žádné konkrétní okolnosti nevzbuzují obavu, že by podnikatel chtěl například uprchnout za hranice. Ovšem, jak se později ukázalo, Mariánova sestra žije a pracuje v Itálii a dcera obviněného, se kterou má Marián vřelé vztahy, studuje ve Velké Británii.

S podivem tedy zůstává nejnovější vývoj slovenského případu. Počátkem prosince slovenský Úřad speciální prokuratury informoval veřejnost o tom, že státní zástupce stojí za tím, že obviněný spáchal zvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Ani v tomto případě ale nebyl Marián vzat do vazby. V pondělí o tom, bez jeho účasti kvůli zdravotnímu stavu, rozhodl na veřejném zasedání senát Nejvyššího soudu a oznámil, že muž bude stíhán na svobodě.

Kamerové záznamy mluví jasně

Rozhodnutí nerozumí speciální prokurátor Daniel Lipšic. Podle něj důkazy mluví jasně. „Kamerové záznamy prokazují, že se na rovném úseku silnice připravoval na čelní srážku s vozidlem jedoucím v protisměru," sdělil pro server Zregionu.sk. Navíc se prý Marián osudný den spojil s bratrem bývalé partnerky. Chtěl se s ním rozloučit a zjistit, kdy jeho sestra přijíždí z práce domů. Kamarádi a rodina zesnulé Iriny zase uvádí, že podnikatel bývalou partnerku pravidelně pronásledoval.

Obviněnému podnikateli hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce trvání 25 let, případně doživotí.