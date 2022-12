Chlapeček (†7) z Německa zemřel kvůli pochybení lékařů. Má v tom prsty česká lékařka?

Němečtí rodiče Sandra a Manuel Trübenbachovi ze saského města Olbernhau přišli v roce 2017 o teprve sedmiletého syna Jeremyho. Poté, co chlapce po silných bolestech v krku otec převezl do nemocnice v okresním městě Freiberg, bylo dítě hospitalizováno a po pouhých pěti dnech zemřelo. Německý státní zástupce po pěti letech obvinil lékaře Ashraf S. (61) z Egypta a českou doktorku Jarmilu D. (63) ze zabití z nedbalosti.

Přijít o dítě, je zřejmě to nejhorší, co se rodičům může v životě stát. Právě takovou tragédií si před pěti lety prošla rodina Trübenbachových z městečka Olbernhau v Krušných horách. Na jaře roku 2017 se jejich sedmiletý syn Jeremy začal stěžovat na silnou bolest v krku. Když nepolevovala, rozhodli se rodiče jet s dítětem do nemocnice v okresním městě Freiberg, vzdáleném zhruba čtyřicet kilometrů.

Nemocnice neprovedla důležitou analýzu

Tamní doktoři se rozhodli chlapce hospitalizovat. Jeremymu byla totiž diagnostikována mononukleóza a silně mu začalo otékat hrdlo. Otec Manuel seděl u synovy postele dlouhé hodiny a sledoval, jak je jeho chlapečkovi stále hůř a hůř. „Bál se, že se udusí,“ vyprávěl otec německému deníku Bild.

Jeremymu měl být podáván kyslík, ale lékaři pacientovi neudělali důležitou analýzu krevních plynů. To je jediný způsob, jak zjistit, zda je v těle odbouráván oxid uhličitý. Tak tomu bohužel nebylo a chlapec se postupně dusil, než po pěti dnech zemřel. „Myslela jsem, že jsme tenkrát udělali všechno správně, když jsme ho vzali do nemocnice,“ přiznala v slzách matka Sandra.

Lékaři vinnu popírají

Podle německého státního zástupce došlo k pochybení egyptského lékaře Ashrafa S. (61) a české lékařky Jarmily D. (63). Dítě totiž i přes zhoršující stav nebylo převezeno ani na dětskou jednotku intenzivní péče a k největšímu pochybení došlo právě neuskutečněnou analýzou krevních plynů.

Obviněné česká doktorka se u probíhajícího soudního líčení brání tím, že během jejích služeb bylo Jeremymu už lépe. Egyptský lékař zase uvedl, že chtěl s malým pacientem nakládat co nejvíc konzervativně, a aby ho „ušetřil“ nepodroboval ho důležitému vyšetření.