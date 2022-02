Když otec tří dětí Nand Kishore z města Bareilly v indickém státě Uttarpradéš pouštěl ven svou pětiletou dceru Narmandu, netušil, že je to naposledy, co ji vidí v pořádku. Dcerka si odešla hrát s kamarády na plácek poblíž řeky Nakatiya. Tam si děti hrávaly často. Během radovánek si to k nim ale namířila tlupa divokých opic. Ustrašené děti volaly o pomoc, ale ani řev opice neodradil. Pětiletou Narmandu začaly opice surově hryzat a škrábat do krve.

Dívka měla strhány části kůže

Dětského nářku a proseb o pomoc si všimli obyvatelé města a vydali se dětem rychle na pomoc. Zraněnou a krvácející Narmandu bylo nutné převést do nemocnice. „Opice byly hrozně agresivní. Mou dceru pokousaly téměř všude. Když jsem na místo dorazil, moje malá šíleně křičela o pomoc,“ popsal otec dívky hrůzný zážitek.

Holčička měla strhány části kůže, utrpěla velkou ztrátu krve a svým zraněním v nemocnici podlehla. Rodině mrtvé dívky bylo podle deníku Daily Star vyplaceno odškodné, to jim ale milovanou Narmandu nevrátí.

Opice v minulosti usmrtily přes 250 psů

V Indii se ovšem nejedná o ojedinělý případ. Divocí primáti terorizovali tamní obyvatele už poněkolikáté. V prosinci minulého roku opice zabily přes 250 psů ve vesnici Majalgaon ve státě Maháráštra. O rok dříve byla matka se svými čtyřmi dětmi zavalena ve svém domě, protože jí agresivní primáti strhli část domovní zdi. Místní doufají, že vláda společně s policií zakročí a zamezí podobným tragédiím. Podle dostupných informací by v Indii mělo žít zhruba 50 milionů opic ve volné přírodě.