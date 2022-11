Mladík zastřelil v gay baru pět lidí. Otec-pornoherec šokoval: Ještě že syn není homosexuál!

Aaron Brink, bývalý pornoherec a bojovník MMA, řekl zpravodajskému serveru CBS8, že mu v neděli večer zavolal obhájce jeho syna, že je jeho klient zatčen za masovou střelbu. Reakce „povedeného“ tatínka byla na pováženou. Nebyl v šoku ze střelby, ale z toho, že jeho syn vešel do gay baru.

„Začali mi vyprávět o střelbě, která skončila špatně pro několik lidí,“ uvedl. „A pak mi řekli, že se to stalo v gay baru,“ pokračoval s tím, že byl z této skutečnosti naprosto v šoku. Podle svých slov dostal strach z toho, že je jeho syn gay. „U nás v rodině gayové nejsou,“ zlobil se namísto toho, aby strachoval o osud lidí, které jeho syn bez milosti popravil.

Otočil až po chvíli. Řekl, že i když zastává názory proti gayům, neexistuje žádná omluva pro to, že jeho dítě údajně střílelo do lidí v podniku LGTBQ+. „Bez ohledu na politiku jde o lidské životy,“ podotkl podle deníku Daily Mail.

Brink byl dříve přesvědčený o tom, že jeho syn už nežije. Prý mu to pověděla jeho bývalá žena. „Řekla mi, že si změnil jméno a spáchal sebevraždu,“ vysvětlovala bývalá pornohvězda závislá na drogách. Právě otcova účast v pornofilmech měla na synovi zanechat silné psychické následky.

Když už se po dlouhé době otec se synem dostal do kontaktu, pohádali se. Brink do jisté míry klade vinu za synovu střelbu sám sobě. „Učil jsem ho násilí. Chválil jsem ho za to. Nicméně nikdy jsem do tohoto poučování nezahrnoval střelné zbraně,“ přiznal. „Věřím ale v právo nosit zbraň,“ uvedl sebevědomě hrdý republikán.

Státní zastupitelství obvinilo Američana z pěti vražd a zločinů z nenávisti. Policie uvedla, že muž oblečený do neprůstřelné vesty a ozbrojený puškou AR-15 začal pálit ihned, jak do klubu vstoupil. Nejméně dvěma osobám se ho asi po minutě podařilo zastavit; jeden z hostů dokázal muži vytrhnout zbraň a srazit ho k zemi

Muž stejného jména jako identifikovaný útočník byl podle policejních záznamů loni zatčen za to, že vyhrožoval své matce podomácku vyrobenou bombou. Policii se tehdy nakonec vzdal.