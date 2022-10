Střelec hnaný nenávistí popravil v Bratislavě dva gaye: Dojemná slova maminky zastřeleného Juraje

„Chci vám všem poděkovat za podporu v nejhorším období svého života,“ svěřila se Jurajova maminka Dana na sociální síti. Na svého syna vzpomínala s láskou. I on jí neustále dokazoval, jak moc ji má rád. „Už nikdy od tebe neuslyším: Moje maminko nejlepší, miluji tě,“ vzpomínala na jeho slova.

Promluvila i o plánovaném pohřbu. „Ptali jste se na poslední rozloučení s mým Jurkem. Chci vás ubezpečit, že datum a místo konání včas oznámím,“ dodala maminka zastřeleného Slováka, který zemřel i se svým kamarádem Matúšem.

Oba muže znal i Slovák, jenž na internet nahrál dojemný vzkaz. Jak říká, šlo o jeho expřítele a nejlepšího kamaráda. „Je to strašné,“ zoufal si v slzách. „Bolí mě to, byli to pro mě velmi důležití lidé,“ dodal.

Střelcem měl být teprve devatenáctiletý mladík, jenž byl hnán nenávistí proti židům i homosexuálům. Před činem měl sepsat šedesátistránkový manifest, kde velebil jiné masové vrahy. Rozhodl se jednat podobným způsobem.

Po masakru se dal na útěk. I v tuto dobu vkládal na sociální sítě příspěvky, kde se chlubil tím, že je stále naživu. Dlouho ale živý nezůstal. „Dnes ráno našla policie střelce mrtvého,“ uklidnili veřejnost strážci zákona hned druhý den po tragédii.