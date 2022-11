Pasažéři po nehodě letadla šokovali: Selfie vedle umírajících hasičů!

Dramatický start zažila více než stovka cestujících na Mezinárodním letišti Jorgeho Cháveze v Limě. Airbus A320 společnosti Latam Airlines, který vzlétal krátce po půl čtvrté odpoledne tamního času, měl zamířeno do města Juliaca na jihovýchodě Peru.

Když se kolos chystal odlepit od ranveje, srazil se s obřím hasičským vozem. Letoun následně začal hořet. Jako zázrakem se nikomu z více než 120 cestujících nic vážného nestalo. Podle CNN měly být dvě desítky lidí ošetřeny, jednalo se ale o lehčí zranění.

Dva hasiči zemřeli

Srážku ovšem nepřežili hasiči Ángel Torres a Nicolás Santa Gadea. Oba seděli v požárním vozidle na ranveji. Třetí muž utrpěl těžká zranění a skončil v kritickém stavu.

Zatímco někteří cestující byli v šoku z toho, že jen o vlásek unikli smrti, jiní si na místě nehody začali dělat fotografie s úsměvem od ucha k uchu. „Když ti život dá druhou šanci,“ napsal v pátek večer na twitteru jeden z lidí, kteří byli na palubě a připojil i fotku po boku své partnerky. Oba na sobě mají zbytky hasicí pěny a zřejmě snímek pořídili jen pár chvil potom, co bylo letadlo uhašeno.

Pochopení i hněv

Někteří uživatelé na sociálních sítích jejich radost ze života sdíleli. „Je dobře, že jste v pořádku. Těšme se z každého dne, který nám Bůh dává!“ napsala pod fotku známá mexická streamerka.

Jiní ale podobné nadšení nesdíleli. „Za těmi lidmi jsou dva mrtví... A oni si udělají usměvavou selfie?“ rozhořčil se jeden z uživatelů twitteru. „Chápu, že jste chtěli oslavovat život, který jste znovu dostali, ale jsou tu i dva ztracené životy,“ podotkl další.

Společnost nechápe, co se stalo

Zatím není jasné, jak k tragédii přesně došlo. „Ten den nebyla nahlášena žádná nouzová situace. Byl to let, který byl v optimálních podmínkách ke vzletu, měl k němu oprávnění a na ranveji narazil na kamion a my nevíme, co tam ten nákladní automobil dělal," uvedl Manuel van Oordt, generální ředitel společnosti LATAM Airlines.