Oběti šíleného vraždění v Bratislavě: Blízcí truchlí pro Matúše a Juraje

Oběma obětem ještě ani nebylo třicet let. Jejich život ale ukončil šílený střelec. Matúš měl v podniku podle serveru tvnoviny.sk dokonce pracovat. Pachatel si na své oběti před zařízením chladnokrevně počkal. Pak oba mladé muže zastřelil.

Oba muže znal i Slovák, který na internet nahrál dojemný vzkaz. Jak hovoří, šlo o jeho expřítele a nejlepšího kamaráda. „Je to strašné,“ zoufal si v slzách. „Bolí mě to, byli to pro mě velmi důležití lidé,“ dodal.

Střelcem měl být teprve osmnáctiletý mladík, jenž byl hnán nenávistí proti židům i homosexuálům. Před činem měl sepsat šedesátistránkový manifest, kde velebil jiné masové vrahy. Rozhodl se jednat podobným způsobem.

Po masakru se dal na útěk. I v tuto dobu vkládal na sociální sítě příspěvky, kde se chlubil tím, že je stále naživu. Dlouho ale živý nezůstal. „Dnes ráno našla policie střelce mrtvého,“ uklidnili veřejnost strážci zákona.

Tragickou střelbu okomentoval také primátor Matúš Vallo. „Jsem velmi smutný, že naše město zažívá další tragický večer,“ uvedl. „Vám všem - kamarádům, rodinám a blízkým - vyjadřuji upřímnou soustrast,“ napsal na facebooku. Současně podpořil i LGBTI+ komunitu. „I když není povaha útoku potvrzená, neštěstí se událo v podniku, kde se cítili přijatí a v bezpečí,“ dodal primátor.