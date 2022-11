Šimon vraždil ve Vysokém Mýtě, ke škole dal bombu: Byl to podivín, típal o sebe cigarety, vypráví spolužáci

Nejdřív bomba, pak brutální útok sekerou ve Vysokém Mýtě. Student maturitního ročníku pardubické průmyslovky měl podle policistů touhu „zabít co nejvíce lidí“. Sám jim to totiž řekl po zadržení, krátce před tím, než zemřel po požití jedu. V pátek odpoledne před školu v Pardubicích uložil v tašce nástražný výbušný systém. U něj byla i krabice s hřebíky.

O den později pak ve Vysokém Mýtě zavraždil náhodného kolemjdoucího sekerou. Šimon ho umlátil k smrti, pak se dal na útěk. Policisté ho asi za 18 minut dopadli, mladý vrah ale ještě stihl požít jed. Podle CNN Prima News to byla rtuť, později v nemocnici zemřel na otravu. Případ jsme podrobně popsali v tomto článku.

Školák měl pocházet ze Šumperska.

Podivín

Policie na případ uvalila přísné embargo, do „éteru“ se dostanou pouze informace od kriminalistů. Škola a studenti nesmí tisku nic říkat. I přesto se ale najdou tací, co vypráví. „Já jsem ho osobně neznal, ale prý to byl takový podivín, který se s nikým moc nebavil. Údajně ho psychicky hodně poznamenal covid. Tu bombu vyrobenou z tlakového hrnce měl prý asi týden na pokoji intru, proto to tam v neděli policie prohledávala. Nepustili nás dovnitř, všude byla policejní páska. Museli jsme čekat ve třídě, až nás pustí," popsal Deníku jeden z žáků.

„Co se spekulovalo, Šimon byl na chlapy, o holky zájem neměl. Nosil stále sako a sebepoškozoval se. Bylo běžné, že si típal cigarety o dlaň,“ vyprávěl další z nich. Policie uvedla, že žák do kolektivu nezapadl, měl špatné známky a jednalo se o tichého studenta. Škola na jeho problémy upozorňovala rodiče, ačkoliv k žádné změně nedošlo.

Byl to pyrotechnik

Někteří studenti věděli o tom, že Šimon měl zálibu v pyrotechnice. „Že byl pyrotechnik, to se o něm vědělo, ale že by udělal něco takového, to jsem nečekal. S námi se na intru bavil úplně s klidem, prostě tam měl hromadu kamarádů. Všichni jsme se s ním bavili. Sice se specializoval jako by na tu pyrotechniku, dělal si domácí výbušniny a ohňostroje, ale to si dělal někde na poli, kde to odpaloval bezpečně,“ popsal jeden z kamarádů. V pátek už k jednomu výbuchu ve škole podle policie došlo, nikdo ho ale moc neřešil. Nikomu se navíc nic nestalo.

Poté, co si Šimon u školy všiml obrovských manévrů, tak utekl. Na pokoji měl údajně připravenou sekeru a mačetu, pro ty se ale vrátit nemohl. Kromě toho měl na pokoji i více bomb. Mstít se chtěl zřejmě kvůli problémům se společností.

„Vycházíme z toho, že určitě měl svůj plán, který se mu nepodařilo realizovat, tudíž hledal nějaká jiná řešení. Nemohl použít ty, které měl k tomu připraveny. Nemáme indicie, že by měl společníka, byl členem nějaké obdobně smýšlející skupiny a je to takříkajíc osamělý vlk,“ popsal policejní ředitel Jan Ptáček. Pachatel je po smrti, případ bude zřejmě odložen, policie se jím ale i nadále zabývá.