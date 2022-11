Vražda ve Vysokém Mýtě: Student (†19) chtěl zabít co nejvíc lidí! Sestrojil bombu, pak útočil sekerou

Devatenáctiletý mladík chtěl zabít co nejvíce lidí a pomstít se. Před školu v Pardubicích v pátek umístil předmět připomínající nástražný výbušný systém. O den později pak ve Vysokém Mýtě zavraždil naprosto náhodou oběť sekerou. Chvíli po zadržení spolykal jed a v nemocnici zemřel. Policisté si myslí, že plánoval další a daleko horší útoky.

Začalo to v pátek kolem půl druhé odpoledne. Studenti SPŠ chemické v Pardubicích u kontejneru našli předmět připomínající nástražný výbušný systém (NVS), laicky bombu. Policie rozjela velkou akci, pyrotechnici v „plné polní“ i za pomoci robota pak začali předmět ohledávat. Trvalo to dlouhé hodiny.

Ve sportovní tašce byl uzavřený tlakový hrnec, ke kterému byl připevněný elektrický obvod s časovačem, uvnitř byla také krabice s hřebíky. Pyrotechnikům se nepodařilo předmět zabezpečit, museli ho proto částečně rozebrat a poté připravit k transportu.

„Ve večerních hodinách jsme zjistili poznatek k osobě, která by mohla být tím, kdo systém sestrojil. Mělo se jednat o 19letého studenta zdejší školy. V tu chvíli jsme začali provádět všechny možné dostupné úkony ke zjištění místa jeho aktuálního výskytu, mimo jiné jsme okamžitě vyžádali souhlas státního zástupce s jeho zadržením, vyhlásili jsme celostátní pátrání, vyslýchali jsme svědky,“ popsala policejní mluvčí Markéta Janovská.

Problémový žák?

Ze zjištěných informací se policisté dozvěděli, že devatenáctiletý hoch byl studentem zmíněné průmyslovky v Pardubicích. „Nezapadal do kolektivu, měl špatný prospěch, do školy dojížděl z jiného kraje a přes týden byl ubytován na internátě. Veškeré indicie, které jsme během večerních a nočních hodin zjistili, ukazovaly na to, že za přinesením NVS stojí právě tento mladík,“ popsala mluvčí.

Do akce se zapojily desítky kriminalistů a policistů, mladíka se jim ale vypátrat nepodařilo. Zřejmě se před nimi snažil schovávat. Policisté navíc zjistili, že zásah u školy student sledoval.

Vražda

V sobotu, tedy ani ne o 24 hodin později, došlo ve Vysokém Mýtě k vraždě. Devatenáctiletý mladík tady naprosto náhodně sekyrou usmrtil nevinnou a pro něj neznámou osobu. Poté se dal na útěk. Policisté ale vraha dopadli, podařilo se jim to s pomocí svědka, který ho pronásledoval.

„Po zadržení policistům uvedl, že se chtěl pomstít okolí a zabít více lidí,“ řekla Janovská. Vrah dodal, že i ve Vysokém Mýtě byl úplně náhodou. Chvíli na to začal zvracet, načež policistům řekl, že spolykal jed. Přivolaná záchranná služba mladíka převezla do nemocnice, kde ale zemřel. Policisté pak zjistili, že mladíkem hledaným kvůli bombě u školy je právě dopadený vrah.

Plánoval větší masakr?

„V rámci domovní prohlídky a prohlídek dalších prostor, kde se podezřelý pohyboval, jsme nalezli další předměty, komponenty a chemické látky k možnému sestavení NVS. Nutno říct, že se jednalo o běžně dostupné věci, které se dají koupit,“ dodala Janovská.

Prověřování je podle policistů a státní zástupkyně na samém začátku, věc šetří jako obecné ohrožení a vraždu. Kriminalisté zatím nemohou vyloučit, zda 19letý podezřelý měl, nebo neměl spolupachatele. „V této době podle všech nám dostupných informací nehrozí v souvislosti s osobou podezřelého žádné riziko, musím však zmínit, že vzhledem k zajištěným předmětům nelze vyloučit, že podezřelý plánoval v blízké době provedení útoku s daleko vážnějšími následky na místě s větší koncentrací lidí, což je jedna z hlavních vyšetřovacích verzí,“ popsal krajský ředitel pardubické policie Jan Ptáček. Dodal, že je mu tragédie ve Vysokém Mýtě nesmírně líto.