Už je to téměř deset let, co si detektivové z tehdejšího Útvar odhalování korupce a finanční kriminality došlápli na skupinu osmi lidí, kteří okrádali stát na daních. V zahraničí nakupovali pohonné hmoty, které pak v Česku prodávali státu, ale neodváděli daně.

Stát takto připravili o více jak 800 milionů korun a kauza se řadí mezi vůbec největší případy krácení daní v historii České republiky. Podle CNN Prima News právě ono Ferrari 458 Italia, která policie začátkem týdne představila ve svých barvách, bylo zabaveno jednomu z členů této skupiny.

Zaparkované mělo být v domě v pražských Řepích, kde ho zabavili, s ním ještě jiné luxusní auto. Hlavou organizované skupiny byl Eduard Vít a figuroval v ní i syn manžela Heleny Vondráčkové Antonín Michal.

Jeho otec Martin Michal informaci o zabavení synova luxusního sporťáku na konci roku 2012 popřel. „Rozhodně ale Ferrari, které policie zabavila, nebylo jeho,“ uvedl. Eduard Vít dostal desetiletý trest, Antonín Michal osmiletý, zbylých šest členů skupiny od čtyř do sedmi a půl roku.

Policie chce nově zprovozněný supersport nasazovat proti agresivním řidičům, závodníkům anebo ho vysílat na tunningové akce po celé České republice. Auto má majáky, sirénu a je polepeno do policejních barev. Maximální rychlost je 326 kilometrů za hodinu.