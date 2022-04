Na konci letošního března došlo k děsivému incidentu, kdy devatenáctiletý student Středního odborného učiliště Ohradní v Praze zaútočil na svého učitele Jana K. mačetou. Pedagogové i žáci po celém Česku dostali strach z toho, že také u nich by se mohlo stát něco podobného. V severočeském Litvínově chtějí podobným incidentům předejít, proto se rozhodli ve školách nainstalovat speciální bezpečností tlačítka. V případě nouze by jejich zmáčknutí zalarmovalo policii, která by okamžitě vyrazila na místo.