Na svého falešného synka zavzpomínal u příležitosti »30 let: Byli jste v Blesku?« policejní důstojník Jiří Červenka (69). O tom, jak drzý podvodník tvrdil, že je jeho potomkem, a lákal z lidí peníze, psal Blesk v březnu 1997.

O případech, na jejichž řešení se Jiří Červenka jako policista a zejména jako ředitel postupně tří pražských obvodů podílel, se v Blesku psalo mnohokrát. Kuriózní byl ale trestný čin, v němž nevědomky figuroval osobně. Tehdy byl ředitelem Obvodního ředitelství policie Praha 1.

Přišli za ním manželé s tím, že jejich dcera chodí s nějakým Tomášem, který tvrdí, že má tátu ředitele policie na Praze 1. A dokonce je jeho jménem pozval na policejní ples. „Z dívky, maminky a nakonec i otce pak vytáhl nějaké peníze,“ vzpomíná Červenka.

Hodně ho to prý naštvalo. „Zavolal jsem si dva tehdy nejlepší řadové detektivy Vladimíra Veselého a Miroslava Hyhlíka a řekl jsem jim: Udělejte si to, jak chcete, ale chci ho tu mít nejpozději do dvou hodin odpoledne,“ vypráví.

Detektivové tehdy podle něj předvedli mistrovský kousek. Podvodníka Tomáše K. (tehdy 27) našli v ubytovně nad Bulovkou a k veliteli ho opravdu doprovodili. „Když ho přivedli, řekl jsem mu: »Nazdar synku, jak se máš, dlouho jsme se neviděli, že? Ty nepoznáváš taťku? Všude říkáš, že jsi můj syn.« Teprve pak ztuhl a putoval do vazby,“ líčí případ Červenka.

Přijali výzvu

Dodnes na spolupráci s našimi redaktory rád vzpomíná. Dokonce se jako policejní šéf nechal po povodních v červenci 1997 inspirovat výzvou Blesku, který založil účet na pomoc obyvatelům zkoušené Moravy, Slezska a východních Čech. „Vybrali jsme tehdy u nás a poslali na něj přes 38 tisíc korun,“ dodal.

Objevuje Česko

U policie, i když poslední roky jako civilní zaměstnanec na analyticko-právním oddělení kanceláře ředitele pražské policie, působil Jiří Červenka až do loňského července. „Teď už jsem v důchodu. Jezdíme rádi na výlety. I když jsme toho už v Česku hodně viděli, je u nás stále co objevovat,“ prozradil.

4. březen 1997: Článek z Blesku o podvodníkovi, který ho nejvíc naštval, má dodnes schovaný. | Jakub Poláček

Krimi seriály? Sleduji, nehodnotím

Jak se říká, jednou policajt, vždycky policajt, a tak si Jiří Červenka na svou práci rád zavzpomíná i při seriálech z policejního prostředí. „Sleduji Případy 1. oddělení a Modravu. Ten první vychází z velké části z případů, které si pamatuji. Modrava je zase divácky přitažlivá, není to samá krev a rvačky, jsou tam dobří herci. Profesně to nehodnotím,“ dodal.

